Noodopvang veteranen onvoldoende: ‘Ik heb overal geschreeuwd en gesmeekt om een plek’

Eén nacht sliep de getraumatiseerde Bosnië-veteraan Serge Janssen in zijn auto op een parkeerplaats in Doorn. Afschuwelijke herinneringen aan rondvliegende glassplinters en sluipschutters waren na een kwart eeuw ineens doorgebroken, tijdens een reünie met zijn oude strijdmakkers. Hij was op drift geraakt. Groepstherapie had nog niet veel geholpen. Thuis had hij meermalen staan schreeuwen. Angstaanjagend, wanneer een grote vent als hij dat doet.

Kort voor het weekend ging het weer mis. Ik moet weg, had Janssen gedacht, en hij was in de auto gestapt. Waar moest hij heen? Hij belde met het Veteranenloket, dat gaf op vrijdagavond geen gehoor. Hij kon een nachtje slapen bij een kameraad. De volgende dag moest hij verder zoeken. Telefoontjes met een ggz-hulpverlener leverden geen bed op. Wanhopig reed hij naar het Veteraneninstituut. Dat was dicht op zaterdag. Hij zette de auto op de parkeerplaats en besloot er te wachten – en te slapen.

Pas op maandagochtend kon Janssen via zijn maatschappelijk werker op gesprek bij een psychotherapeut. Aan het eind van de dag kreeg hij een crisisbed bij een noodopvang voor veteranen. Het was drie dagen nadat hij zijn huis was ontvlucht.

De opvang voor veteranen in acute nood is onvoldoende. Dit signaleert de Veteranenombudsman, onderdeel van het instituut de Nationale Ombudsman, in een onlangs verschenen rapport. Het vinden van een bed is een verwarrende gang langs vele instanties, die „regelmatig over en weer naar elkaar verwijzen”. De Tweede Kamer praat woensdag over de veteranenzorg.

Woonkamerproject

Janssen moest na twee weken weg bij de noodopvang, om plaats te maken voor een ander. Dat zijn nu eenmaal de regels. „Maar ik kon echt nog niet naar huis. Mijn huwelijk was bijna niet meer te repareren; de maat was vol door mijn uitbarstingen van verbale agressie”, vertelt hij. „Ik heb overal geschreeuwd en gesmeekt om een andere opvangplek, die was er gewoon niet.”

Toen was daar ineens een bericht van Piet Heuts, een mede-veteraan. „Piet bood mij een bed aan, bij hem op zolder. Daar kon ik vier weken overnachten.”

Na zijn gedwongen vervroegde pensioen bij defensie begon Heuts met zijn vrouw in 2012 een woonkamerproject voor (voormalige) „geüniformeerden”. Het ontmoetingscentrum huist sinds 2016 in een ruimte van de gemeente en is vijf dagen per week open. „We betalen geen huur, maar wel de vaste lasten van 1.000 euro per maand”, zegt Heuts. „Die dekken we uit de verkoop van frietjes en blikjes cola – en soms uit een gift.” Naast de opvang bij van Heuts is er alleen in Arnhem een vergelijkbare vorm van opvang voor veteranen.

Heuts verleent enkele keren per jaar noodopvang aan een veteraan. „De eerste keer hebben we een jongen zeventien dagen in huis gehad. We hebben een woning voor hem gevonden, behangen en ingericht, en naaiden zelfs de gordijnen. Zo hebben we hem op weg geholpen”, vertelt Heuts. „Gaandeweg zijn we in het systeem bekend geworden. Dan belt een zorgcoördinator of staat er ineens iemand voor de deur.”

Piet Heuts op zijn zolderkamer in Kerkrade waar hij veteranen in nood vier weken kan laten logeren. Foto Chris Keulen

Janssen, die intussen de diagnose PTSS had gekregen, kwam in 2020 terecht in Kerkrade. De vier weken in Limburg waren lang genoeg om wat zaken te kunnen regelen, zoals het hervatten van de therapie. Zijn vrouw vond in die tijd een plek op een camping, waar zij ging zitten met hun zoon. Daardoor kon Janssen na zijn verblijf in Kerkrade een tijd alleen in zijn eigen huis wonen: „Zo kon ik tot rust komen. Teruggaan naar mijn werk, de routine oppakken. Heel belangrijk voor iemand met PTSS.”

Om zoiets voor elkaar te krijgen, heeft een veteraan vaak meer tijd nodig dan hij bij de reguliere noodopvang mag verblijven. De Veteranenombudsman beveelt daarom aan de duur van bijvoorbeeld de crisisopname (nu veertien dagen) en de bed-bad-brood-regeling (tien dagen) te verruimen. De informatie over het bestaan van deze voorzieningen moet volgens de Veteranenombudsman ook beter worden gepresenteerd: „Publiceer online de bestaande mogelijkheden [...] en het telefoonnummer dat men kan bellen.”

Werkloos

Veteranen-in-crisis hebben vaak financiële problemen, bijvoorbeeld doordat ze werkloos zijn geworden. „De gasten proberen zelf hun eten te betalen”, zegt Heuts. „Lukt dat niet, dan betalen wij dat.” Heuts krijgt geen subsidie: „Heel af en toe kan ik aankloppen bij het Veteraneninstituut, Voor Serge kreeg ik twee keer 50 euro leefgeld en één keer 100 euro ondersteuning voor vaste lasten.”

Serge Janssen heeft zijn leven intussen behoorlijk op de rails. Dankzij therapie behoren de uitbarstingen tot het verleden. Zijn baan als chauffeur heeft hij moeten opgeven; hij heeft nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zijn huwelijk heeft standgehouden. Janssen: „Daarbij heb ik heel veel te danken aan de opvang in Kerkrade. Zonder Piet had ik nu onder een brug in Amersfoort geleefd.”

Veteranen in cijfers 103.850 veteranen telde Nederland op 1 januari 2022. De kleinste groep heeft gevochten op het Koreaanse schiereiland: 350. De grootse groep deed mee aan vredesmissies: 86.750. 1.054 veteranen zijn in behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. 1.729 veteranen krijgen hulp van het maatschappelijk werk, gespecialiseerd in veteranenzorg. 186,5 miljoen euro geeft de overheid jaarlijks uit aan beleid voor veteranen. Bron: Veteranennota 2022