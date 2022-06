‘Nieuwe coronagolf waarschijnlijk begonnen’, aantal positieve tests in twee weken verdubbeld

De zomerse coronagolf waar het RIVM vorige week al voor waarschuwde, is „waarschijnlijk” begonnen. Dat meldt een woordvoerder van het instituut dinsdag bij persbureau ANP. In de afgelopen twee weken is het aantal positieve coronatests dat bij de GGD’s werd afgenomen verdubbeld, blijkt uit de dinsdag gepubliceerde weekcijfers van het instituut. Afgelopen week ging het om 15.526 meldingen van positieve tests. Volgens het RIVM is de opkomst van de nieuwe subvarianten van het coronavirus, BA.4 en BA.5, een mogelijke verklaring voor de stijging.

Lees ook: RIVM: zomergolf door subvarianten van omikron

De stijging van het aantal besmettingen leidt vooralsnog niet tot een sterke toename van het aantal ziekenhuisopnames. In de afgelopen week nam dit aantal met 12 procent toe tot 203, van wie dertien patiënten op een IC belandden. In het verleden was een stijging van het aantal coronatests pas later terug te zien in de ziekenhuisopnames. De RIVM-woordvoerder zegt ook nu een toename te verwachten, al is nog niet te zeggen hoe groot deze zal zijn.

Door het aantal virusdeeltjes in het rioolwater te meten kan het RIVM vroegtijdig zien of het aantal coronabesmettingen aan het oplopen is. Sinds twee weken zit hier een stijgende lijn in. In alle leeftijdsgroepen worden meer mensen positief getest, met in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Utrecht en Hollands Midden naar verhouding de meeste besmettingen.

Subvarianten

De nieuwe subvarianten van de Omikronvariant BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 zijn allemaal net iets besmettelijker dan de voorgaande BA.2-subvariant. Dat zorgt ook voor herbesmettingen en besmettingen bij gevaccineerden. In onder meer Amsterdam zijn de BA.4- en BA.5-varianten al dominant. Volgens arts-microbioloog Matthijs Welkers van Amsterdam UMC is die omslag snel gegaan: „Hier in de stad leeft een vrij internationale bevolking dicht op elkaar – met een vliegveld in de buurt, en een relatief hoge dichtheid van testlocaties”, zo zei hij vorige week tegen NRC.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt er rekening mee dat „in de komende maanden” nieuwe vaccinatierondes nodig zijn. In de maandag gepubliceerde langetermijnstrategie voor het coronabeleid meldde het departement dat de GGD’s indien nodig „binnen drie weken” op kunnen schalen van de huidige 300.000 naar 500.000 vaccinaties per week. Binnen zes weken zouden vervolgens wekelijks 1,5 miljoen prikken kunnen worden gezet. Er zijn volgens het ministerie genoeg vaccins voorhanden om de hele Nederlandse bevolking een extra prik toe te dienen.