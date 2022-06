Mondkapjesaffaire berust op ‘nationaal misverstand’, betoogt Van Lienden voor de rechter

Een proces van een eenling tegen de meute. Zo omschreef Sywert van Lienden dinsdagmiddag in de rechtbank van Amsterdam de strijd die hij al meer dan een jaar voert met de publieke opinie, een groep oud-medewerkers en sinds kort ook met het Openbaar Ministerie (OM).

Bij de import van mondkapjes, die hem en twee zakenpartners meer dan 20 miljoen euro winst opleverde, was geen sprake van een „misstand”, maar van een „nationaal misverstand”. Een „circus van desinformatie” noemde Van Lienden de publieke aandacht voor zijn activiteiten tegenover de rechter. „Ik ben hier de nationale kop van jut.”

De zitting van dinsdag in de Amsterdamse rechtszaal was Van Liendens eerste publieke optreden sinds een tv-interview bij Buitenhof in juni 2021, dat plaatsvond kort nadat de Volkskrant en Follow the Money onthulden dat hij met zijn partners miljoenen overhield aan een grote mondkapjesdeal met de overheid. Ook zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel waren in de rechtszaal aanwezig.

De zitting draaide om de vraag of Van Lienden en Damme ontslagen moeten worden als bestuurders van de stichting Hulptroepen Alliantie (Van Gestel trad in september 2020 terug als bestuurder). Het OM en een groep voormalige medewerkers hadden daarom verzocht, omdat het tweetal – met Van Gestel als mede-aandeelhouder – de stichting benadeeld zou hebben door ernaast een eigen commerciële bv uit te baten, waarin een deel van de inkomsten uit de mondkapjeshandel terechtkwam. In aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak schorste de rechtbank Damme en Van Lienden eind april tijdelijk als bestuurder.

Verzet tegen ontslag

Van Lienden en Damme verzetten zich tegen een mogelijk ontslag, bleek dinsdag. Volgens hen was „voor alle relevante partijen” vanaf het begin duidelijk dat ze naast hun Hulptroepen Alliantie – een stichting zonder winstoogmerk – ook een commerciële onderneming runden, Relief Goods Alliance. „Het hele umfeld wist dat”, aldus Van Lienden. Kleine afnemers in de zorg kregen volgens hem een factuur van de stichting, de commerciële bv werd ingezet voor „grootzakelijke bestellingen” van bedrijven als ABN Amro, Esso en BMW.

De stichting was vanaf de oprichting in maart 2020 uitsluitend bedoeld om partijen in de eerstelijnszorg, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, te bedienen, betoogde Damme. Toen ook grote bedrijven zich meldden als potentiële afnemer, was volgens hem een aparte bv nodig. „We wilden het kapitaal scheiden”, zei ook Van Lienden. „We merkten dat we klanten moesten afwijzen die niet geholpen konden worden door de stichting.”

Bovendien was de commerciële activiteit nodig om de drie ondernemers van inkomsten te voorzien, zei Van Lienden. Door de coronacrisis hadden ze het alle drie financieel lastig. „Anders hadden we onze betrokkenheid bij de stichting simpelweg moeten staken.”

Ook de medewerkers die in het voorjaar van 2020 bij Hulptroepen betrokken waren, wisten volgens hem van het bestaan van RGA. De groep aanwezigen in de rechtszaal reageerde daar emotioneel op. „Dat is nogal een beschuldiging: ze wisten het al”, zei hun advocaat Marcel Evers. „Dat is absoluut niet waar.” Alle betrokkenen, ook de medewerkers die hielpen bij de levering van 40 miljoen mondkapjes aan de overheid, waren volgen hem „in de waan” dat ze meewerkten aan de activiteiten van een stichting.

Inzage in Deloitte-rapport

Tijdens de zitting bleek dat Van Lienden kort geleden inzage heeft gekregen in een conceptversie van het onderzoeksrapport van Deloitte, dat de mondkapjesdeal met de overheid al bijna een jaar onderzoekt. Volgens hem bevat het rapport voor hem ontlastende conclusies. Zo zou het ministerie van Volksgezondheid in april 2020 hebben geweigerd zaken te doen met de stichting Hulptroepen, en hebben aangedrongen op een „reguliere commerciële levering.” Van Lienden: „Het is niet zo dat we de overheid een rad voor ogen hebben gedraaid.”

Bovendien zal het Deloitte-rapport volgens Van Lienden „licht werpen” op de miljoenen die ze aan de overheidsdeal overhielden. Zodra het drietal doorkreeg dat er een grote winst zou overblijven, boden ze naar eigen zeggen de overheid aan de prijs te verlagen. „Maar dat wilde de overheid niet: te ingewikkeld.” Wanneer het Deloitte-rapport openbaar wordt is nog niet duidelijk.

De rechtbank besluit op 21 juli over het mogelijke ontslag van Van Lienden en Damme als bestuurders. Daarnaast doet het OM op dit moment strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de stichting Hulptroepen en Relief Goods Alliance. NRC meldde dinsdag dat het OM de verdenking tegen Van Lienden, Damme en Van Gestel heeft uitgebreid: behalve van oplichting en verduistering worden ze ook verdacht van witwassen. Of en wanneer de strafzaak voor de rechter komt, is nog niet bekend.