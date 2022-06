Minister Van Gennip: Franse jeugdwerklozen welkom op Nederlandse arbeidsmarkt

Werkloze jongeren uit Spanje en Frankrijk komen in Nederland mogelijk van pas als antwoord op de arbeidsmarktkrapte. Het gaat onder meer om jeugd uit Franse probleemwijken, zogenoemde banlieues. Met die suggestie komt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) dinsdag in een interview met het AD. De minister beklemtoont dat de Europese Unie „veel arbeidspotentieel” bezit. „Als wij als één Europa willen functioneren, moeten wij ons ook zorgen maken over jeugdwerkloosheid in andere Europese landen.”

Van Gennip stelt dat het haar prioriteit is om de miljoen Nederlanders zonder werk aan een baan te helpen, maar constateert ook dat arbeidsmigratie in de EU „van vitaal belang is”. In het vraaggesprek werpt ze de mogelijkheid op om Franse jongeren met een mbo-opleiding naar Nederland te halen. „Werk helpt mensen op het goede pad te komen.”

Een woordvoerder van Van Gennip verduidelijkt dinsdag dat het kabinet niet actief werk gaat maken van het aantrekken van jongeren uit Zuid-Europa. De suggestie is volgens hem vooral bedoeld voor werkgevers. In politiek opzicht is het een reactie op het initiatief van de Europese Commissie om arbeidsmigranten van buiten Europa te halen. „De minister wil alleen duidelijk maken dat er ook binnen de EU landen zijn met hoge werkloosheid én arbeidspotentieel. Ze heeft zelf vijf jaar in Frankrijk gewerkt en daar gezien dat de banlieues ook kansen kunnen bieden.”

Gevoelig onderwerp

Vorige maand waarschuwde de Arbeidsinspectie in het jaarverslag voor de beroerde omstandigheden waaronder arbeidsmigranten in Nederland moeten leven. De inspectie pleitte zelfs om het aantal buitenlandse werkkrachten in Nederland te beperken. Van Gennip stipt in het AD juist het belang voor arbeidsmigratie aan. „Onze economie draait voor een fors deel op arbeidsmigranten.” Wel vindt ze dat werkgevers meer moeten investeren in de huisvesting en zorgvoorzieningen voor de buitenlandse werknemers.

De minister snijdt een gevoelig punt aan: Kamer en coalitie zijn verdeeld over het thema arbeidsmigratie. Dat bleek onder meer toen de Europese Commissie vorige maand met een voorstel kwam om de migratie van werknemers van buiten Europa te stimuleren. D66 is voor dat plan, maar de VVD en ChristenUnie reageerden afwijzend.

Ook oppositiepartijen zijn kritisch over arbeidsmigratie en het voorstel van Van Gennip. SP-leider Lilian Marijnissen spreekt van een „slecht en wereldvreemd plan”. Ook op de rechtervleugel klinkt harde kritiek van de PVV en Forum voor Democratie. Joost Eerdmans, leider van JA21, vindt dat het kabinet „vraagt om problemen” en kondigt Kamervragen aan.