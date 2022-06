Met hun snorharen vinden zeeolifanten op grote diepte hun prooien

Zeezoogdieren vangen hun prooien op soms wel een kilometer diepte. Zeeolifanten doen dat door hun snorharen ritmisch heen en weer te bewegen. Op die manier detecteren ze kleine waterbewegingen die vissen veroorzaken.

Dat schrijft een internationale groep onderzoekers deze week in de PNAS na onderzoek bij de noordelijke zeeolifant (Mirounga angustirostris), die voorkomt langs de westkust van Noord-Amerika.

Zeeolifanten zijn flinke zeehonden die op diepten tussen de 400 en 600 meter jagen op kleine vissoorten zoals lantaarnvissen. Volwassen mannetjes kunnen zes meter lang en 3.000 kilo zwaar worden. De vrouwtjes zijn met een lengte van drie meter en een gewicht van 650 kilo een stuk kleiner. Andere diepe duikers, zoals tandwalvissen, gebruiken echolocatie om prooien als inktvissen op te sporen. Zeeolifanten kunnen dit niet.

Door onderzoek met geblinddoekte gewone zeehonden in gevangenschap, ontdekten wetenschappers eerder al dat snorharen een belangrijke rol spelen bij het jagen. Zeehonden volgen hiermee de waterbewegingen die achter zwemmende vissen ontstaan en kunnen hierdoor prooien op veertig meter afstand waarnemen. Ook in het wild levende blinde zeehonden bleken in staat voldoende voedsel te verzamelen, ook al konden ze hun prooien niet zien.

Ritmisch heen en weer

Zeeolifanten hebben het hoogste aantal zenuwen per snorhaar van alle zoogdieren, inclusief de knaagdieren. Onderzoekers vermoedden daarom dat ook deze dieren hun snorharen gebruiken bij het jagen. Zulke experimenten waren alleen nog nooit in het wild uitgevoerd.

De wetenschappers bonden bij vijf vrouwtjes een infraroodvideocamera en meetapparatuur op de wang. Hiermee konden ze de beweging van de snorharen en de diepte vastleggen. De camera kon prooien filmen, zonder dat de zeeolifanten het licht van de camera konden zien. De staafjes in het netvlies nemen alleen licht met korte golflengte waar en de gekozen ledverlichting had een lange golflengte.

De auteurs ontdekten dat de zeeolifanten hun snorharen ingetrokken hielden aan het begin van hun duiken totdat ze de diepten bereikten waar hun prooien leven. Tijdens het jagen zwaaiden de dieren ritmisch met hun snorharen heen en weer. Als ze weer naar de oppervlakte stegen, trokken de zeeolifanten de haren in. Dat de dieren hun snorharen niet continu uitstrekken komt volgens de onderzoekers omdat dit te veel energie kost.

Een filmpje van de onderzoekers waarop te zien is dat een zeeolifant haar snorharen heen en weer beweegt.

Sommige prooien van de zeeolifant geven licht in het donker, ook wel bioluminescentie genoemd. De onderzoekers keken daarom of de jagende dieren hun snorharen anders gebruikten als er lichtgevende prooien in de buurt waren. Dat bleek niet het geval. Daarnaast lieten de lichtsensoren zien dat een vijfde van de prooien bioluminescentie gebruikte. De rest van de prooien was niet te zien. Volgens de onderzoekers bevestigt dit de hypothese dat de dieren hun maal op de tast kunnen vangen.