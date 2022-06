Toezichthouder inlichtingendiensten: ‘Meeste verzamelde data zijn niet relevant’

Wat is het nieuws? De geheime diensten AIVD en MIVD moeten vijf grote datasets vernietigen die ze van belang achten voor de nationale veiligheid, omdat ze te lang bewaard zijn gebleven. Dat gelast de afdeling klachtenbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De datasets moeten binnen twee weken vernietigd worden.

‘De burger” , zegt Addie Stehouwer, „moet zich realiseren dat hij of zij een machtig wapen in handen heeft tegen de overheid.”

Want wie wil weten of inlichtingendiensten ten onrechte beschikken over privacygevoelige gegevens van hem of haar, kan „laagdrempelig” naar de afdeling klachtenbehandeling van toezichthouder CTIVD stappen, waarvan Stehouwer voorzitter is.

„We kunnen tot in de krochten van de diensten kijken en hebben doorzettingsmacht.” Als die gegevens inderdaad onrechtmatig bewaard worden, moeten „ze zo snel mogelijk vernietigd worden”, aldus Stehouwer in het kantoor van de CTIVD in de Haagse binnenstad.

Dat is precies wat na woensdag staat te gebeuren, hetzij niet eerder op zo’n grote schaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD moeten vijf enorme pakketten met digitale gegevens uit hun systemen verwijderen die ze met digitale inbraken (hacks) verkregen hebben, zal Stehouwer deze woensdag bekendmaken.

Aanleiding is een klacht van privacy-organisatie Bits of Freedom. Bij de beoordeling van de relevantie van de pakketten hebben de AIVD en de MIVD zich niet aan de wettelijke regels gehouden, stelt Stehouwer. Ook konden ze niet aannemelijk maken waarom ze afweken van de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van maximaal anderhalf jaar. Het bewaren van de vijf ‘bulkdatasets’ was daarom „onrechtmatig en onbehoorlijk”, aldus de CTIVD in een bindend oordeel.

Vanwaar dat onderscheid tussen onrechtmatig en onbehoorlijk?

„Omdat er situaties denkbaar zijn waarin de regels geschonden worden, maar waar, voor de bescherming van de nationale veiligheid, goede redenen voor zijn. Die hebben de diensten ons niet kunnen geven. Ze beoordeelden het nut van die datasets kwantitatief: hoe vaak hebben ze erin gezocht? Die cijfers zijn tevoorschijn gekomen in ons onderzoek. Maar de vraag wat ze er dan aan hadden, werd onvoldoende beantwoord.

„Het verzamelen van zo’n bulkdataset betekent dat je van alles binnenkrijgt. De diensten weten dat het overgrote gedeelte niet gebruikt gaat worden ter bescherming van de nationale veiligheid: de mensen zullen nooit onderwerp van het onderzoek zijn of worden. Een bulkdataset is geen bulklading graan, waarvan iedere korrel relevant is. Daarom is het snel verwijderen van de niet-relevante gegevens een belangrijke voorwaarde. Als dat niet blijkt te gebeuren, vinden wij dat zowel onrechtmatig, vanwege de overschrijding van de bewaartermijn, als onbehoorlijk, tegenover de burger.”

Het klinkt alsof u de Toeslagenaffaire en haar nasleep liet meewegen.

„Niet direct, maar door dit soort affaires is wel, meer in het algemeen, het grote belang naar voren gekomen van een zorgvuldige uitvoering door de overheid. Op papier zien de wetten er fraai uit, maar pas in de uitvoering blijkt hoe de burger er last van heeft.

„Bovendien: vanuit mijn verleden bij de Nationale Ombudsman ben ik gevoelig voor hoe de overheid met haar eigen regels omgaat. In die functie kreeg ik bijvoorbeeld te maken met persoonsgegevens die ten onrechte in systemen van de politie bleven zitten. Burgers konden daar enorm last van krijgen: bij het solliciteren naar werk, bij grenscontroles, noem maar op.

„Ons besluit van vandaag is in lijn met wat de afdeling Toezicht van de CTIVD al in 2020 oordeelde. Die stelde toen ook al dat de omgang met de bewaartermijnen onrechtmatig was. Alleen was dat een advies. Ons oordeel is bindend, waardoor de sets binnen twee weken vernietigd moeten worden.”

Veel burgers kunnen denken: er is een oorlog in Europa gaande, en u neuzelt over bewaartermijnen.

„Zo’n redenering doet me denken aan een metafoor die MIVD-chef Jan Swillens heeft gebruikt, om aan te geven dat de inbreuk op de privacy beperkt is. Hij zei een keer: ‘Je moet al die databestanden hooguit als naslag zien, zoals een telefoonboek. We zoeken een telefoonnummer.’ Ik kijk daar anders naar. Voor mij is van belang: is die dataset het afgelopen jaar cruciaal geweest voor het beschermen van onze nationale veiligheid, de taak van de diensten?

„Harm Brouwer [de vorige voorzitter van de CTIVD] zei ooit: ‘De inlichtingenwet gaat zowel over nationale veiligheid als over het waarborgen van mensenrechten zoals het recht op privacy. Die twee kun je niet los zien van elkaar.’ De geheime diensten hebben daarmee een zware opdracht, maar ze hebben die wel.”

Is de huidige, in 2018 in werking getreden wet eigenlijk wel werkbaar?

„We vragen ons al langer af of de maximumbewaartermijn van een jaar, met nog een verlenging van een half jaar, wel uitvoerbaar is. Maar dat is iets voor de wetgever. Zolang die daar niets aan verandert, passen wij de bestaande regels toe.

„Je ziet ook dat de technologie zich sneller ontwikkelt dan waarmee in de wet rekening is gehouden. De techniek waarmee datasets worden verzameld heeft zich sneller ontwikkeld dan de techniek waarmee gegevens op relevantie worden beoordeeld. Het binnenhalen van de hooibergen is veel makkelijker geworden dan het vinden van de spelden.”

Heeft uw oordeel ook relevantie voor andere datasets?

„Nee, wij oordelen alleen over klachten die binnenkomen. Maar mag ik op dit punt een cri de coeur laten horen? Ik ben ongelukkig met mijn mandaat. Bij de Nationale Ombudsman mochten we ook op eigen initiatief onderzoek doen. Dat mogen wij hierbij niet. Als we die bevoegdheid wel hadden gehad, hadden we ook naar andere datasets kunnen kijken.”