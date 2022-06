Mali’s woordkunstenaars weten even niet wat ze moeten zeggen

Beste Assimi, ik vertel u in deze brief wat uw naasten u niet willen vertellen.

Hij wordt weleens profeet genoemd, een toekomstvoorspeller. „Dan zeggen ze, ‘ah Mylmo, je had gelijk. Jij zei het al’.” Op een u-vormige bank die de helft van zijn woonkamer vult, grijnst de man die eigenlijk Mamadou Soumbounou heet. Alles aan deze 36-jarige rapper uit Bamako is imposant. Hijzelf. Het witte gewaad dat over zijn glimmende, blauwe broek hangt. Een koning van de straat met een Palestijnse sjaal om zijn hoofd.

Maar Mylmo, zoals zijn fans hem kennen, is klaar met zijn profetieën. Afgelopen jaren schreef de rapper een reeks nummers waarin hij Mali’s machthebbers waarschuwde. Eerst de generaal die in 2012 de macht greep en het West-Afrikaanse land in de crisis stortte waarin het zich vandaag nog bevindt. Vervolgens de dit jaar overleden Ibrahim Boubacar Keïta, bekend als IBK, die daarna president werd tot een nieuwe staatsgreep hem in 2020 ten val bracht. Pas op met de keuzes die je maakt, rapte Mylmo nog.

In november stroomden de woorden opnieuw op het papier, dit keer in de vorm van een brief aan kolonel Assimi Goïta, nu Mali’s sterke man.

Assimi, het gaat goed met mij, maar ’s nachts kan ik de slaap niet vatten/ IBK is vertrokken, maar de honger blijft, de onveiligheid ook/ Pas op dat het touw dat zich om zijn nek wond u straks niet ophangt.

Lees ook dit artikel: Waarom Mali steeds maar staatsgrepen heeft

‘Straks zeggen ze: je had gelijk’

Meer dan 600.000 keer is Mylmo’s ‘Brief aan Assimi’ al op YouTube bekeken. Toch besloot hij: klaar nu. De liefde, familie, op die onderwerpen wil de rapper zich nu alleen nog richten. Want wat heeft het voor zin zijn landgenoten aan te spreken? Ze luisteren toch niet. „We zijn net vissen, we laten ons steeds door dezelfde hengel vangen.” En hem dan uitschelden op sociale media als hij daar iets van zegt. Maar: „Straks zeggen ze weer, je had gelijk.”

Mylmo is één van die opvallende hoeders van Mali’s democratie: rappers en slamkunstenaars die corruptie en nepotisme aankaarten, en die hun landgenoten aansporen zich als kiezer te registreren en de oude garde leiders weg te stemmen. Moderne griots worden ze ook wel genoemd, naar de hoeders van West-Afrika’s orale traditie. Alleen dan op aanstekelijke beats.

Maar de huidige politieke situatie in Mali, met jihadisten die de bevolking terroriseren en populistische leiders die op ramkoers liggen met het Westen en regionale partners, maakt dat sommigen voorzichtig met hun woorden zijn. Anderen doen er zelfs het zwijgen toe. Uit „moedeloosheid”, zoals Mylmo. Of uit angst voor de gevolgen.

Assimi, vertel de Malinezen dat het verbranden van de Franse vlag geen manier is om Frankrijk te verdrijven/ Met Frankrijk komen we niet vooruit, dat is waar, maar vertel me eens/ Wie kent de plannen van Parijs en Moskou?

Maandenlange protesten

Dat rappers zich als hoeders van Mali’s democratie opwerpen, is niet zo gek. Rap kwam er begin jaren negentig gelijktijdig op met de studentenopstanden die een einde maakten aan de dictatuur van Moussa Traoré. Het medialandschap ging open, nieuwe radiostations kwamen op, waarna de populariteit van rap omhoogschoot.

Dus toen militairen in 2012 die zwaarbevochten democratie weer in gevaar brachten, stonden de rappers daartegen op. „Die coup was absurd”, zegt Ismaël Doukouré, 38, als Master Soumy één van de bekendste namen in Mali. Met een gelegenheidscollectief ging hij destijds de straat op om flyers uit te delen waarin ze de machtsgreep veroordeelden. Ook organiseerden ze concerten en namen ze een nummer op: Ça suffit!, zo is het genoeg!

Tien jaar en twee kort op elkaar volgende staatsgrepen verder, is de reactie van de leden van dit collectief een heel andere. Geen aanval, dit keer. Maar een afwachtende houding. Of zelfs openlijke steun: een van hen is lid van het Conseil National de Transition (CNT), dat nu als een soort parlement fungeert (het echte parlement is sinds 2020 ontbonden). Ook hij is daarvoor gepolst, vertelt Doukouré. Hij heeft daarvoor bedankt.

Een goede activist is iemand die allereerst in leven is Sory Diakité slamkunstenaar

Gekleed in een bronskleurig fleecepak, zijn lange rasta’s in een staart onder zijn pet, zit de rapper op een middag in mei in een restaurant in hoofdstad Bamako en nipt aan zijn cola. De reactie nu is anders, omdat de context anders is, zegt hij. Aan de roemloze val van IBK gingen maandenlange burgerprotesten vooraf, uit woede over de corruptie en het gesjoemel, maar vooral ook zijn gebrek aan antwoord op het oprukkende jihadisme.

„Als leider van een land in zo’n penibele situatie, moet je geld uit de staatskas halen om je militairen van beter materiaal te voorzien, niet om je eigen zakken te vullen”, vervolgt hij. „Een democratie rust op één ding: verantwoordelijkheid. Je bent voor iets verkozen, je hebt beloftes gedaan. Als je die niet nakomt, staat het volk vroeg of laat op.”

Lees ook dit artikel: Frankrijk is de zondebok voor Mali

Gevangen in patriottisme

Voorlopig vertrouwt hij de nieuwe machthebbers, zegt Doukouré. „Ik zeg niet dat iedereen goed is, maar er zijn mensen in de transitieregering die ik ken en van wie ik weet dat hun toewijding oprecht is.” Commentaar geeft hij ook, zoals in zijn maandelijkse journal rappé, waarin Doukouré op Facebook rappend in het Frans en Bambara het nieuws doorneemt. Zo hekelt hij in april de hoge salarissen die CNT-leden krijgen terwijl de levenskosten maar blijven stijgen.

Ons wordt gevraagd de broekriem aan te trekken/ Dat hebben we gedaan/ Nu is het aan de leden van de regering hetzelfde te doen/ om de uitdagingen van het moment aan te gaan.

Niet iedereen voelt die vrijheid om commentaar te geven. Nadat de militaire leiders vorig jaar de eerder door hen aangewezen president en premier lieten oppakken en Assimi Goïta de macht opeiste, is de ruimte voor dissidente stemmen in Mali snel afgenomen. Mede door de nieuwe premier, een populist die iedere kritiek op zijn regering wegzet als een poging Mali te verzwakken ‘in naam van kolonisator Frankrijk’.

„Mijn credo op het moment is dat een goede activist, een goede opiniemaker iemand is die allereerst in leven is”, zegt Sory Diakité zonder een greintje ironie in zijn zware stem. Als Saccharose Buccal Agréable is de slamkunstenaar bekend om zijn ritmische commentaren op de politiek. Nu staat de notitie-app in zijn telefoon vol woorden die hij wel durft te schrijven, maar niet hardop durft voor te dragen. Zeker niet voor publiek.

Sacharose is a slamkunstenaar, die hier optreedt in het Franse cultuurhuis in Bamako, Mali. Foto Ousmane Makaveli

Dreigende sfeer

Het zijn donkere tijden voor geëngageerde artiesten, zegt hij. „We zitten gevangen in het soort patriottisme dat maakt dat je als vijand geldt zodra je ook maar iets bevraagt: ‘We verkeren in een strijd tegen het imperialisme en dan ga je onze leiders bekritiseren?’”

Dat zorgt voor een dreigende sfeer, vooral online. Artiesten als Diakité die het wagen de autoriteiten zelfs maar te bevragen, krijgen te maken met aanvallen op sociale media als Facebook en TikTok. Notoir zijn de zogenaamde ‘videomannen’ – figuren die filmpjes van zichzelf op Facebook plaatsen waarin ze hen aanvallen, vermoedelijk tegen betaling.

Diakité heeft gezien dat in buurlanden waar de situatie ook gespannen was, is afgerekend met ‘lastige’ mensen. De moorden, de verdwijningen. En in Mali zelf de arrestaties. Zo werd begin dit jaar de vooraanstaande econoom Étienne Fakaba Sissoko opgepakt nadat hij op Franse nieuwszenders had gesproken over de gevolgen van de sancties tegen zijn land.

Dus nee, dank je. Wat hem rest, zegt hij, zijn subtiliteiten, woordspelingen waarmee hij toch nog iets kan zeggen. Maar niet overal.

We zijn net vissen, we laten ons steeds door dezelfde hengel vangen Mylmo rapper

Zo had de jonge slamkunstenaar in februari een optreden bij het Franse cultuurhuis in Bamako. Precies op het moment dat de relatie tussen de Franse en Malinese autoriteiten volledig ontspoorde en de Franse ambassadeur werd uitgezet. Diakité: „Sta je daar als Malinees in een instituut dat een arm is van die ambassade.”

Dus schrapte en herschreef hij. Droeg hij voor over de liefde en eenzaamheid. Het was tegennatuurlijk, zegt Diakité. Hij lééft voor het engagement. Maar ja, hij wil ook léven. Onlangs had de poëet opnieuw een optreden in het Franse cultuurhuis. Belde de directeur vooraf: of Diakité alsjeblieft ver wilde blijven van de politiek. Alsof hij dat niet al van plan was, zucht hij. „We moeten wachten tot deze storm voorbijraast.”

Rapper Mylmo kon het na zijn ‘Lettre à Assimi’ toch niet laten zich nog één laatste keer in een nummer tot zijn landgenoten te richten. In februari verscheen Mali Yafa, Mali sorry, want, zegt hij: „We hebben allemaal een rol gespeeld om te komen tot de situatie waar we nu zijn. We moeten ons allemaal aan Mali verontschuldigen.”

Assimi, zeg tegen de mensen dat ze niet moeten huilen/ Dat we ons verenigen om Mali op te bouwen/ omdat we ons hebben verenigd om haar te vernietigen. Fragmenten uit: ‘Lettre à Assimi’ van Mylmo