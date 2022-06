Lerarentekort bereikt een kookpunt, vlak voor de zomervakantie

‘Wil jij spelen in de eredivisie van het basisonderwijs? Dit is de Transferbonus als je in Amsterdam-Zuidoost gaat werken: je maakt iedere dag een verschil. Je krijgt 10,5 procent arbeidsmarkt-toelage. Je krijgt Amsterdam-toeslag van 2.300 eu (p.j.). En we kunnen passende woonruimte regelen in Zuidoost met corporatie Rochdale!’

De wervingscampagne leverde vorig najaar vijf nieuwe leraren op. Binnen een paar weken, zegt bestuurder Harry Dobbelaar van Zonova-basisscholen in Amsterdam-Zuidoost, weet hij of deze voorwaarden leerkrachten ook ‘vasthouden’. Het tekort aan basisschool-leraren is in Amsterdam gemiddeld 15 procent – en in Zuidoost nog hoger.

De laatste weken voor de zomervakantie bereikt de oververhitte arbeidsmarkt een kookpunt. „Je treft me op een slecht moment”, zegt Arnold Jonk, bestuurder van negentien basisscholen in Amsterdam-Oost. „Ik hoorde net van twee scholen die het al moeilijk hebben dat twee leraren hebben opgezegd. Er zijn 21 vacatures op onze 19 scholen.”

Schoolleiders zitten met de handen in het haar, blijkt ook uit een landelijke peiling onder 484 schooldirecteuren door de Algemene Vereniging van Schoolleiders vorige week. Van hen heeft 60 procent de formatie voor na de zomer nog niet rond.

Scheef verdeeld

De tekorten zijn scheef verdeeld, vertelt Ewald van Vliet, voorzitter van de Lucas Scholen (86 scholen, 4.600 leraren) in en rond Den Haag. In het Laakkwartier bijvoorbeeld kampen basisscholen met een lerarentekort van 28 procent. Ook in Amsterdam en Rotterdam komen scholen in zwakkere wijken lastiger aan leraren en kunnen ze hen moeilijker vasthouden dan scholen in welvarende wijken.

Eén van de noodoplossingen die scholen toepassen, is een vierdaagse schoolweek. Lessen worden dan in vier iets langere schooldagen gestopt, de vijfde is voor kunst- of sportles, te geven door niet-leerkrachten. Van de wet mag de vierdaagse schoolweek niet, zegt de woordvoerder van de Onderwijsinspectie desgevraagd. In elk geval niet meer dan zeven weken per jaar. Maar scholen van 31 besturen in de vijf grote steden hebben dispensatie gekregen omdat het tekort zo groot is. „Wij wíllen het niet”, reageert Arnold Jonk. „Maar nood breekt wet. Scholen doen echt hun best de roosters rond te krijgen. We zetten ook onbevoegden voor de klas.”

Dat de vierdaagse schoolweek oprukt, bleek twee weken geleden ook op het ministerie toen ambtenaren spraken met schoolbesturen uit de vijf grote gemeenten. Het programma ‘Slimmer Organiseren’ werd besproken. Dat voorziet in een „alternatieve invulling als er te weinig leraren zijn om het onderwijs te verzorgen aan alle leerlingen”. Het gaat om een vierdaagse lesweek met circa 5,25 lesuren per dag. „De vijfde dag kan anders worden georganiseerd, bijvoorbeeld met verdiepende activiteiten.” Waarna het programma terreinen opsomt als spel, creatieve vakken, burgerschap, loopbaanoriëntatie, persoonsvorming en socialisatie.

Lobke Vlaming, directeur van de belangengroep voor ouders van schoolgaande kinderen: „Het is absurd dat dit normaal wordt. Je accepteert in feite ‘er zijn nu eenmaal te weinig leraren’. Terwijl we al jaren tegen het groeiende tekort aankijken. We moeten het niet normaal gaan vinden.” Dan zou je, zegt Vlaming, even goed een driedaagse schoolweek kunnen overwegen.

Bovendien krijgen vooral kinderen in achterstandswijken te maken met de vierdaagse schoolweek, zegt Arnold Jonk: „Terwijl zij juist lessen hard nodig hebben. Je zou landelijk moeten bespreken of achterstandsscholen wel een vierdaagse schoolweek moeten krijgen. Kinderen op rijke scholen kunnen wel met iets minder onderwijs toe.”