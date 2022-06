‘Komende jaren groeit het aantal kernwapens waarschijnlijk’

Hoewel het aantal kernwapens in 2021 afnam, zullen de wereldwijde nucleaire arsenalen het komende decennium waarschijnlijk groeien. Dat concludeert het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in een maandag verschenen jaarrapport. Het Zweedse vredesinstituut schat dat de negen kernmogendheden begin 2022 bij elkaar nog 12.705 kernkoppen hadden, tegenover 13.080 een jaar eerder. Ondanks de daling, zegt SIPRI-directeur Dan Smith, „lijkt het risico op het gebruik van kernwapens nu groter dan ooit sinds het hoogtepunt in de Koude Oorlog”.

Het risico is toegenomen doordat de betrekkingen tussen grote mogendheden „verder zijn verslechterd”, aldus SIPRI. De oorlog in Oekraïne speelt daarbij een rol: in de context van de invasie heeft de Russische president Poetin gedreigd met het inzetten van kernwapens. Gesprekken over stabiliteit tussen Rusland en de VS zijn juist vastgelopen door de oorlog.

Ook lijken de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, China, Rusland en Frankrijk) het belang van kernwapens in hun militaire strategieën te vergroten. Zo kondigde het VK in 2021 aan het plafond op de totale voorraad kernkoppen te zullen verhogen. Volgens SIPRI toont dat beleid een „ommekeer van decennia van geleidelijk ontwapeningsbeleid”.

Rusland en VS

Momenteel zouden Rusland en de VS nog altijd verreweg de meeste kernwapens in bezit hebben: respectievelijk 5.977 en 5.428 kernkoppen, bij elkaar goed voor zo’n 90 procent van het totaal. De andere zeven kernmogendheden zijn bezig nieuwe systemen te ontwikkelen of in te zetten, aldus SIPRI. Naast de permanente leden van de Veiligheidsraad zijn dat India, Israël, Pakistan en Noord-Korea. Zo zou China bezig zijn met een „substantiële” uitbreiding van het kernwapenarsenaal: satellietbeelden tonen volgens het instituut dat het bouwt aan zo’n driehonderd nieuwe raketsilo’s. Volgens schattingen had het land begin dit jaar ‘slechts’ 350 kernkoppen.

Het Zweedse vredesinstituut stelt ieder jaar een rapport op over wereldwijde bewapening en internationale veiligheid. Daarbij kijkt het ook naar de kernwapens die de negen kernmogendheden in bezit hebben. Omdat niet ieder land bekendmaakt hoeveel kernkoppen het precies heeft, maakt SIPRI onderbouwde schattingen. Daarbij kijkt het zowel naar kernkoppen die gebruikt kunnen worden, als naar oude varianten die nog in een opslagplaats liggen en ontmanteld moeten worden.