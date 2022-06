Josef B. moet drie jaar de cel in voor rol in afzonderen Ruinerwold-gezin

Josef B. is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar vanwege zijn rol in het jarenlang onder de radar houden van een gezin in Ruinerwold. De 61-jarige Oostenrijker is schuldig aan vrijheidsberoving van zes kinderen in de boerderij. Hij moet direct terugkeren naar de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag bepaald. B., ook wel ‘klusjesman’ genoemd, heeft de vader van het gezin Gerrit Jan van D. geholpen met het jarenlang afzonderen van de kinderen in het Drentse dorp.

Lees ook: Geïsoleerde kinderen Ruinerwold leefden ‘in angst voor slechte geesten’

B. hielp Van D. onder meer met het onderhoud van het pand. De rechter oordeelt dat hij de kinderen niet heeft mishandeld. Justitie eiste vorige maand een gevangenisstraf van vier jaar tegen hem. Vader Van D. werd wel verdacht van misbruik en mishandeling van zijn vier oudste kinderen, maar is niet veroordeeld omdat hij niet in staat was het strafproces te volgen vanwege een in 2016 opgelopen hersenaandoening.

Geïsoleerd bestaan

De vrijheidsberoving waarvoor Josef B. is veroordeeld, betreft zes van de negen inmiddels volwassen kinderen van Gerrit Jan van D., die toen ze nog klein waren door hun vader in huis werden gehouden. Ze leefden volgens strenge geloofsregels die invloed van de buitenwereld afkeurden. De jongste zes kinderen mochten niet naar school en waren niet bij de gemeente geregistreerd. De drie oudsten waren wel ingeschreven en liepen lang geleden weg. B. is vrijgesproken van vrijheidsberoving van de oudste drie.

Het proces tegen B. was de laatste kans op strafrechtelijke vervolging in deze zaak. Er loopt nog wel een civiele procedure, die in april vorig jaar werd gestart door de vier oudste kinderen, maar waarin nog geen uitspraak is gedaan. Een civiele rechter oordeelt over de al bekende feiten, waardoor het niet altijd noodzakelijk is dat de verdachte zich uit. De kosten voor een procedure bij civiele zaken betaalt de burger die de zaak is gestart meestal zelf. Behalve als de rechter beslist dat de verliezende partij voor deze kosten moet opdraaien.

In april 2021 werd met een crowdfundingsactie voor de kinderen van Ruinerwold bijna een half miljoen euro opgehaald voor onder meer levensonderhoud en juridische kosten.