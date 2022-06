Hij is er bijna: de atoomlaser die een materiestraal produceert

Atoomlasers die continu een materiestraal kunnen produceren zijn een stap dichterbij. Licht-lasers, die we onder meer in printers, meetapparatuur en de oogheelkunde gebruiken, zenden een smalle bundel coherent licht uit, dat bestaat uit volledig synchroon bewegende lichtgolven. Volgens de quantummechanica kun je deeltjes zoals atomen ook beschrijven als golven. Dat betekent dat natuurkundigen een atoomlaser kunnen maken door de materiegolven van atomen synchroon te laten bewegen, als één grote materiegolf.

Atoomlasers kunnen gebruikt worden in nauwkeurige sensoren met toepassingen in navigatie en natuurkundig onderzoek naar zwaartekrachteffecten. Voor deze toepassingen is het nodig om de materiegolven lang in stand te houden. Een groep natuurkundigen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft hiervoor een methode ontwikkeld. Hun resultaten verschenen vorige week in Nature.

De basis van een atoomlaser zijn duizenden tot miljoenen atomen die allemaal tegelijkertijd in dezelfde toestand verkeren en zo één coherente materiegolf vormen. Dit heet een Bose-Einsteincondensaat. Je kunt het vergelijken met een groep soldaten die perfect in de pas marcheren waardoor ze één geheel lijken.

Het absolute nulpunt

Het is niet eenvoudig om atomen zover te krijgen dat ze een Bose-Einsteincondensaat vormen. Hiervoor moet je ze in vacuüm afkoelen tot bijna het absolute nulpunt (-273°C), zodat ze nauwelijks bewegen. Dit gebeurt met laserlicht dat de atomen afremt, waardoor ze afkoelen. Als een wolk atomen koud en compact genoeg is, vormen ze vanzelf een Bose-Einsteincondensaat.

Bose-Einsteincondensaten werden ruim 25 jaar geleden voor het eerst gemaakt. Dit leverde al snel de eerste atoomlasers op. Maar deze kunnen enkel materiegolfpulsen produceren van een fractie van een seconde. Een Bose-Einsteincondensaat bestaat namelijk maar kort en is kwetsbaar, omdat je de atomen erin kwijtraakt als ze opwarmen of moleculen vormen. Een beetje verstrooid laserlicht kan het al vernietigen. Dat is lastig, omdat laserlicht nodig is voor het koelen.

„Om een atoomlaser ongepulseerd in stand te houden, moet je continu ultrakoude atomen toevoegen aan het Bose-Einsteincondensaat, om te compenseren voor de atomen die je verliest”, zegt UvA-natuurkundige Florian Schreck telefonisch. Met collega’s ontwikkelde hij hiervoor een techniek. „In 2012 toonden we aan dat het mogelijk is om een Bose-Einsteincondensaat te maken met daaromheen een wolk van lasergekoelde atomen”, vertelt hij. In die lasergekoelde wolk kunnen atomen als biljartballen op elkaar botsen. Hierbij krijgt de ene alle bewegingsenergie waardoor de andere zo traag is dat hij kan toetreden tot het Bose-Einsteincondensaat.

Stapsgewijs koelen

De nieuwste ontwikkeling heeft te maken met het laserkoelen van de atomen, dat stapsgewijs gebeurt. Bij elke stap koelt een andere laser de atomen verder af. „Andere experimenten voeren die koelstappen na elkaar uit, op dezelfde plek. In onze opstelling vindt elke stap ergens anders plaats”, zegt Schreck. „Hierdoor verlagen we het risico dat licht van de ene stap de volgende verstoort.”

Dit levert een opstelling op met een constante stroom van atomen die stapsgewijs gekoeld worden om uiteindelijk in de lasergekoelde wolk terecht te komen. Vanuit daar voeden ze het Bose-Einsteincondensaat dat zo willekeurig lang in stand wordt gehouden.

Dit is bijna een atoomlaser, maar nog niet helemaal. Schreck: „De volgende stap is om een soort uitgang toe te voegen, zodat we een continue atoomlaserstraal uit het Bose-Einsteincondensaat kunnen halen.” Als dat lukt, is de laser klaar voor gebruik.