Heeft iedereen recht op een kind? In ‘Dilemma’s van dokters’ graaft een gynaecoloog haar geweten af

Laatst was ik op deze plek Tijs van den Brink van de EO aan het verwijten dat hij in Dit is de kwestie sprak over kinderen ‘nemen’ in plaats van ‘krijgen’. Bleek bij terugkijken dat Tijs in dat hele programma geen enkele keer ‘nemen’ zegt. Mijn fout, sorry, het zat blijkbaar in mijn eigen hoofd. Maandagavond ging de KRO-NCRV door op het thema kinderwens in Dilemma’s van dokters. In drie afleveringen wordt gynaecoloog Marieke Schoonenberg gevolgd, ceo van een fertiliteitskliniek in Brabant.

De natuur is nog altijd de eindbaas als het gaat om of er kinderen komen of niet, maar in het voorprogramma kan er veel en mag er steeds meer. Kinderen kun je niet ‘maken’, maar er valt wel het een en ander te knutselen om ze te laten ontstaan. Alleen, hoe ver we willen gaan, en wie bepaalt dat? De patiënt? De dokter? We?

Marieke Schoonenberg gunt iedereen een kind, maar ze gunt het kind ook een ouder die het kan grootbrengen. Annick van 32 verruilde haar doodswens recent voor een kinderwens. Ze roept de hulp in van de gynaecoloog. En die aarzelt. Hoe stabiel is deze vrouw met haar armen vol krassen van de zelfbeschadiging? Ja, ze heeft de zorg voor een hond, maar dat is dus wel een hulphond. En waarom wil ze per se alleenstaand ouder worden? Annick zegt dat ze het ouderschap liever niet wil delen, ze ziet zichzelf niet samenwonen met iemand. Ze kiest voor een ‘bankdonor’, zaad van een haar onbekende man, dat ze online bestelt bij een Deense spermabank. Tegen extra betaling kan ze de stem van de donor beluisteren, een foto van hem als volwassene bekijken, of aankruisen wat voor wenkbrauwen en lippen ze voor haar baby wenst.

Eigen eieren

Annick had vast prima zonder tussenkomst van welke dokter dan ook zwanger kunnen raken. Maar dat wil ze blijkbaar niet. En daarmee ligt de beslissing of Annick wel of niet moeder wordt bij de dokter. Documentairemakers Els van Driel en Miranda Grit laten mooi zien hoe die haar geweten afgraaft, want „wie is zij om dat te mogen bepalen?” Zelf droeg de dokter één kind, haar vriendin twee, maar ze voelen zich beide moeder van alle drie. Ze hebben vooraf Lesbian Shared Motherhood overwogen. De een doneert dan een eicel, de ander brengt de bevruchte eicel tot wasdom. Zo krijgt het kind de genen van de een, waar het bloed van de ander negen maanden doorheen stroomt.

De dokter en haar vriendin kozen voor hun eigen eieren, maar wensmoeders Melissa en Dyonne willen de ingewikkelde en vooral dure variant (dat moeten ze trouwens zelf betalen). De twee gezonde vrouwen ondergaan beide een medische behandeling, de een wordt hormonaal klaargestoomd om zoveel mogelijk eitjes te kunnen oogsten, de ander om een achtcellig embryo te verwelkomen. „Deze vrouwen verkiezen het sociale voordeel boven het medisch risico”, zegt de dokter. De wensmoeders zien het vooral als „een kind echt van ons samen”. Een andere gynaecoloog, van het Amsterdam UMC, vindt het maar „romantiek”, al merkt ze dat ze steeds minder stellig wordt in welke wens ze wel of niet wil honoreren.

Belangrijke vragen over een belangrijk onderwerp. En de mogelijkheden, vragen en dilemma’s zijn nog lang niet uitgeput. In de twee volgende afleveringen: kunnen vier ouders één kind krijgen? Als een zus haar eicel doneert aan haar broer en zijn vriend, hoe vinden die dan een draagmoeder? En wanneer is draagmoederschap verantwoord?

Niet iedereen heeft recht op een kind, vindt Marieke Schoonenberg. Maar iedereen heeft het recht op een kans. „Wij dokters creëren de mogelijkheid om de mogelijkheid te hebben te bepalen of een kind wel of niet komt.” Niks kinderen ‘nemen’, het blijft gewoon bij krijgen.