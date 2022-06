Gaia heeft twee miljard sterren gezien

Het is een fikse verrassing: de Europese Gaia-satelliet heeft bevingen gezien op het oppervlak van duizenden sterren, óók bij sterren waarbij dat in theorie onmogelijk is. De vondst was extra opvallend, omdat Gaia niet gebouwd is om dit soort bevingen waar te nemen.

Dit nieuws kwam maandag naar buiten toen de European Space Agency (ESA) een nieuwe database met door de satelliet verzamelde gegevens met de wereld deelde. Gaia werd in 2013 gelanceerd en maakt een nauwkeurige kaart van de Melkweg, het spiegeleivormige sterrenstelsel met een diameter van zo’n honderdduizend lichtjaar dat de aarde huisvest. Deze kaartgegevens helpen astronomen de evolutie van de Melkweg te begrijpen.

De eerste sterrenkaart van Gaia werd in 2016 gepubliceerd. Die was nog niet nauwkeurig en bevatte slechts zo’n twee miljoen sterren. In 2018 kreeg de database een update. Die bestond toen uit gegevens over de bewegingen van 1,3 miljard sterren. In 2020 deelde ESA al een subset van de deze maandag geheel gepubliceerde derde dataset, die bijna twee miljard sterren groot is.

Impact

Gaia cirkelt rondjes om de zon, anderhalf miljoen kilometer verder dan de aarde om de zon cirkelt. Dit is de zone waar ook de nieuwe ruimtetelescoop James Webb zich bevindt. De twee telescopen aan boord van Gaia nemen alles aan de hemel waar wat helder genoeg is om te detecteren: sterren, maar ook manen, planetoïden en stof.

Gaia’s database heeft al veel ontdekkingen opgeleverd. Gemiddeld publiceren astronomen over heel de wereld zo’n vijf wetenschappelijke artikelen per dag gebaseerd op deze database. De maandag gepubliceerde database, 10 terabytes groot, bevat niet alleen informatie over meer sterren, er zijn ook meer gegevens over die sterren beschikbaar . „De database is aangevuld met het DNA van de sterren, zoals de chemische samenstelling en temperatuur”, zegt Amina Helmi van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze was betrokken bij het datateam van Gaia en heeft net een taart gegeten met daarop een foto gemaakt door Gaia .

Anthony Brown, van de universiteit Leiden en hoofd van het datateam, is blij. „Ik verwacht dat deze update nóg meer impact gaat hebben op de astronomie dan de vorige. De nu vrijgegeven dataset is de rijkste astronomische dataset ooit gepubliceerd. Alle fundamentele eigenschappen van sterren staan erin.”

Een van de opvallendste nieuwe ontdekkingen is dus dat Gaia nu ook sterbevingen kan zien, terwijl de satelliet hier niet voor gebouwd is. Sterbevingen ontstaan doordat energie die binnen een ster opgewekt wordt, naar buiten beweegt waarbij de ster trilt. Brown: „We zien nu al dat die sterbevingen ook plaatsvinden bij sterren waar we ze op basis van hun eigenschappen niet verwachten.”

Sterbevingen onderzoeken is slechts één voorbeeld van wat astronomen met de nieuwe database gaan doen. Helmi gaat de data gebruiken in haar onderzoek naar het ontstaan van de Melkweg. „In 2018 konden we op basis van bewegingen onderzoeken uit welke richting sterren kwamen. Zo ontdekten we dat veel van de oude sterren van buiten de Melkweg kwamen. Nú hebben we informatie over de eigenschappen van sterren. Dat onthult hoe en onder welke omstandigheden die sterren geboren zijn”.

Vincent Icke van de Universiteit Leiden en niet betrokken bij het Gaia Team, zegt over de nieuwe database: „Het is alsof je op een foto van een kerk kunt opmaken in welke volgorde en in welk jaar de individuele stenen zijn neergezet en waar al die stenen van gemaakt zijn en vandaan komen, van gebakken klei uit de Maas of uit de Waal. Fantastisch”

Naar verwachting stopt Gaia in 2025 met waarnemen: dan is de brandstof op.