Frazey Ford ademt emotie met onderkoelde soul

Heel even leek het of Frazey Ford het intro van ‘Angie’ inzette. Het A-mineurakkoord met de verhoogde negen op de bovenste snaar, als eerbetoon aan de zieke Mick Jagger die vlak daarvoor zijn concert in de Johan Cruijff Arena moest afzeggen. Vals alarm, want ze zong haar eigen ‘Lay Down With You’. Zoals alles aan de Canadese zangeres Frazey Ford volstrekt eigen is.

Haar stem is van boter en helium, haar vibrato lijkt op de wolken te zweven. Frazey Ford ademt emotie. Onderkoelde witte soul is haar handelsmerk sinds ze in 2014 het album Indian Ocean maakte met de Hi Rhythm Section in Memphis, ooit de huisband van Al Green en Ann Peebles. Daarnaast heeft Ford een folkverleden met het trio The Be Good Tanyas, postuum bekend geworden door muziek bij een cruciale scene in de serie Breaking Bad.

De pandemie kwam ze door met keramiek, haar hond en haar zoon („my teenager”). De muziek van haar nieuwe album U kin B the Sun entte ze op jamsessies met haar fantastische, funky band. Achtergrondzangeres Caroline Ballhorn is de onmisbare steunpilaar bij haar ijle zang. Nieuwe gitarist Gavin Youngash kan zonder veel volume de pannen van het dak spelen. Afwisselend met gitaar of piano zong Frazey Ford spirituele songs als ‘You Got Religion’ en ‘Golden’ over licht aan het eind van de tunnel. ‘Azad’ droeg ze op aan haar zuster, een „wild motherfucker”.

Met verwondering haalde ze de herinnering op aan de vorige keer in TivoliVredenburg, toen D’Angelo in hetzelfde gebouw speelde en ze dank zij diens divagedrag („hij begon een uur te laat”) zijn show kon zien na de hare. Frazey Ford heeft een ander soort soul, het best geïllustreerd door haar bewogen versie van Bob Dylans ‘One More Cup of Coffee’. Een song van een ander die ze helemaal de hare maakte.

Pop Frazey Ford. Gehoord 13/6, TivoliVredenburg, Utrecht. Herhaling Groningen, Arnhem, Haarlem, Heerlen: zie frazeyford.com ●●●●●