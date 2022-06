Een gelaagde Vlaamse thriller met een sublieme spanningsopbouw

Thrillerserie Twee Zomers.

Van: Tom Lenaerts, Paul Baeten Gronda. Met: An Miller, Tom Vermeir, Herwig Ilegems, Ruth Becquart. Netflix, zes afleveringen van ca. 45 minuten. ●●●●●

In de thrillerserie Twee Zomers slaat de relatie van een vriendengroep stuk op de klippen van een zonovergoten privé-eiland voor de Zuid-Franse kust. Een groep Vlaamse jeugdvrienden komt weer bij elkaar om de verjaardag van Romée samen met haar man Peter te vieren in een idyllische setting. Vanaf de eerste dag verdeelt een sluimerend en verzwegen geheim de vier mannen en vier vrouwen, die dertig jaar geleden een zomer vol jeugdige overmoed vierden.

„Er is drank in een hoeveelheid die absoluut niet te verantwoorden is, dus het kan alleen maar plezanter worden”, stelt Peter nog hoopvol vast tijdens de eerste toost, maar in de aanzet laat de zesdelige serie alle onheilspellende ingrediënten zien van een welbekend thrillerconcept: een groep oude bekenden met onderlinge wrok wordt afgesloten van de buitenwereld. Het personeel is naar huis gestuurd, de stroming rondom het eiland is gevaarlijk, er duikt een geweer op om kleiduiven mee te schieten en er is geen bereik.

Het verhaal wordt aangezwengeld door – spoiler alert – het opduiken van weerzinwekkende beelden uit 1992 die door het merendeel van de mannen uit de groep vernietigd werden gewaand. Sofie werd gefilmd terwijl ze slachtoffer was van een groepsverkrachting. Het seksuele misbruik was bekend bij alle mannelijke leden van de groep maar werd verzwegen voor Sofie, die tijdens de misdaad door drank en drugsgebruik buiten westen was. Didier is later met haar getrouwd. Voor alle vrienden staat er met het naar buiten komen van de beelden iets op het spel, ook voor de ogenschijnlijke buitenstaander Lia, de jongere vriendin van Peters broer.

Scherpe plottwists

Twee Zomers is dodelijk venijnig, ontgoochelend, gewelddadig en af en toe en zacht. Ondanks het wat voorspelbare decor ontvouwt het misdaaddrama zich als een gelaagde Vlaamse thriller met een sublieme spanningsopbouw. Het vervult de verwachtingen niet alleen met scherpe plottwists; de serie verrast vooral doordat het je eigen aannames bevraagd. In bijvoorbeeld de rolverdeling in het moeizame huwelijk tussen Romée en Peter wordt de kijker subliem op het verkeerde been gezet. Zijdelings worden thema’s zoals seksisme, klasse, materialisme en jaloezie tussen een groep vrienden geraakt. Als er verbondjes buiten de groep worden gesloten, slaan loyaliteiten vliegensvlug om. Het verhaal is verwerven met flashbacks, waarin duidelijk wordt hoe de verhoudingen binnen de groep zich in de zomer van 1992 ontwikkelden.

Het is knap dat regisseurs Brecht Vanhoenacker en Tom Lenaerts (de laatste schreef samen met Paul Baeten Gronda het script) geen enkel personage verlossing biedt uit de benarde situatie. Iedereen wentelt zich in zijn of haar tekortkomingen, en volwassenheid staat niet gelijk aan het vinden van een helder moreel kompas. Dat de elkaar soms snel opvolgende onthullingen niet te soapy aandoen, komt door het uitstekende spel van de cast, waarin bekenden zoals Ruth Becquart, uit de serie Undercover, uitblinken. Als er iets moet worden afgedongen op het script, dan is het dat het accent vooral op de theatrale dialogen ligt en het verhaal in beeld of fysiek spel soms te fragmentarisch de ruimte krijgt. Verder misstaat het Twee Zomers niet om in een adem met Undercover genoemd te worden als een in het oog springende serie uit het Nederlandse taalgebied. Begrijpelijk dat de serie goed scoort op Netflix.