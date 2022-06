Daar was Kate Bush. We zaten diep in de blessuretijd van het muziekfestival Best Kept Secret, het was inmiddels al zondagnacht en de stekker moest bijna uit de geluidsinstallaties op het terrein. Headliner Nick Cave had het publiek op het hoofdpodium een tijdje terug al weggeblazen en veel bezoekers hadden de uitgang al gevonden. Maar op de dansvloer van DJ St. Paul was het nog heel even feest. Daar werd ‘Running Up That Hill’ ingezet: „And if I only could / I’d make a deal with God / And I’d get him to swap our places.”

Dat St. Paul het nummer draaide was geen shock, want hij heeft een radar voor popcultuur en verwerkt graag nummers uit films en tv-series in zijn sets. En Kate Bush is dankzij Stranger Things weer helemaal onderdeel van het popculturele gesprek. Dat heeft ze te danken aan de prominente rol van het nummer in het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie. ‘Running Up That Hill’ wordt niet zomaar als simpele needle drop ingezet, maar speelt echt een rol in het verhaal. Het personage Max wordt in een van de beste scènes van het verder ietwat onevenwichtige seizoen gered uit de klauwen van het monster Vecna dankzij het lied.

‘Running Up That Hill’ (oorspronkelijk uitgebracht in 1985) ging daarna viraal op TikTok, werd vele miljoenen keren gestreamd en springt nu ook de traditionele hitlijsten in.

De teruggetrokken Bush (63) laat niet vaak meer van zich horen, maar plaatste al twee keer een berichtje op haar website om haar blijdschap over het succes te delen. „Het is moeilijk om de snelheid te bevatten waarmee dit allemaal is gegaan”, schreef ze. Het is niet de eerste keer dat het gebruik van een van haar nummers opvalt. Mede omdat ze haar muziek niet zomaar laat gebruiken in films en series, valt het op wanneer ze wél toestemming geeft.



Een paar jaar geleden werd haar ballad ‘This Woman’s Work’ ingezet tijdens een gedenkwaardig moment in het tweede seizoen van The Handmaid’s Tale, een dystopische serie vol eigenzinnige soundtrackkeuzes (hallo daar, ‘Don’t You (Forget About Me)’ van Simple Minds). Een groep vrouwen, onder wie het hoofdpersonage June, dreigt te worden geëxecuteerd terwijl het lied begint te spelen. De schoonheid van ‘This Woman’s Work’ staat in sterk contrast met de beelden, maar de tekst past perfect als commentaar op de scène. „Ik weet dat je nog een beetje leven in je hebt, ik weet dat je nog veel kracht over hebt”, lijkt ze tegen June te zeggen. Geef niet op, je gaat het redden.

Na de glorieuze resurrectie van ‘Running Up That Hill’ zullen artiesten en platenmaatschappijen dromen van hun eigen Kate Bush-momentje. Dat zal niet heel makkelijk worden. In het geval van Stranger Things vielen veel dingen op hun plaats: slimme verwerking van het liedje in het verhaal, een legendarische zangeres met een geheel eigen stijl die een snaar raakt bij een grote, jonge groep, gevolgd door media-aandacht voor het feit dat de artiest weer helemaal cool is. Welke herrezen pophit hierna over de dansvloeren zal vliegen dankzij een soundtrack is dan ook een mysterie. Voorlopig kunnen dj’s weinig verkeerd doen als ze die nieuwe oude hit uit Stranger Things inzetten.

Thijs Schrik is serierecensent.