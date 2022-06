Doek Van de Velde geveild voor aankoop Stradivarius

Bij het veilinghuis Sotheby’s in Londen wordt deze maand een 17de-eeuws schilderij geveild van Willem van de Velde de Jonge. De eigenaar, de Stichting Kramer-Lems, wil de verwachte opbrengst van 4,5 miljoen euro aanwenden voor de aanschaf van de ‘Mlynarski’-Stradivariusviool voor de Nederlandse Simone Lamsma. De violiste speelt nu al op het kostbare instrument uit 1718, vernoemd naar de Poolse vioolvirtuoos Emil Szymon Mlynarski (1870-1935).

Het schilderij, dat de afgelopen tien jaar te zien was in het Amsterdamse Rijksmuseum, toont een sleutelmoment uit de Tweede Engels-Nederlandse oorlog in 1666: de overgave van het schip de Royal Prince voor de kust van Vlaanderen. Willem van de Velde de Jonge wilde de oorlogsvoering op zee zo waarheidsgetrouw mogelijk afbeelden en trok vaak mee op oorlogspad. „Hij is zonder twijfel de beste zeeschilder van de zeventiende eeuw”, zegt George Gordon, topman van Sotheby’s.

Violiste Simone Lamsma, die de viool binnenkort dan permanent mag bespelen, is een veelgevraagd soliste bij verschillende internationale orkesten. Lamsma noemt het „een eer om het geluid van deze unieke viool van immense kwaliteit en sonoriteit te mogen delen met mensen van over de hele wereld.”

Het schilderij van Van de Velde zal worden tentoongesteld bij Sotheby’s in Amsterdam van 14 tot en met 16 juni.