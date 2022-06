In de jaren zestig kocht mijn moeder een horloge van 1.000 gulden voor mijn vader. Daar had ze veertig jaar voor gespaard. Voor een groot arm gezin was het ongebruikelijk om zo’n duur horloge te kopen. Mijn vader, die dagelijks zijn Rolex aaide en poetste, ging op bezoek bij een welgesteld echtpaar. De gastheer had besloten zijn eigen Rolex niet te dragen om zijn gast niet in verlegenheid te brengen. Hoe trots was mijn vader die dacht dat hij alleen zo iets moois bezat en hoe bevooroordeeld was de gastheer geweest door hem te onderschatten.

