De laatste grote Israëlische schrijver van zijn generatie

‘Joden zijn teveel met hun verleden bezig”, zei A.B. Yehoshua begin 2021 in een interview met NRC. Hij doelde daarmee op het misbruik dat sommige van zijn landgenoten van de Shoah maken om hun harde politiek ten opzichte van de Palestijnen mee te rechtvaardigen. Het was een typerende uitspraak voor de Israëlische schrijver en vredesactivist, die dinsdag op 85-jarige leeftijd in Tel Aviv aan kanker overleed.

Sinds 1967 had Yehoshua zich ingezet voor een tweestatenoplossing en de erkenning van het Palestijnse volk. Ook was hij een fervent tegenstander van de Israëlische nederzettingenpolitiek. Maar als gevolg van de gewelddadige gebeurtenissen van de afgelopen jaren was zijn hoop op een verzoening tussen beide volken verdampt en besefte hij dat een tweestatenoplossing verder weg was dan ooit. De enige remedie voor een oplossing was volgens hem dat op den duur godsdienst van staat moest worden gescheiden.

Samen met Amos Oz behoorde Yehoshua tot de belangrijkste schrijvers van Israël. Zijn elf romans, drie verhalenbundels en vier toneelstukken zijn wereldliteratuur. Dankzij dat oeuvre werd hij genoemd als een kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur, die hij net als de in 2018 overleden Amos Oz nooit zou krijgen.

Yehoshua werd in 1935 geboren in de vijfde generatie van een Sefardisch-Joodse familie uit Jeruzalem. Na zijn studie Hebreeuwse literatuur en filosofie in Jeruzalem diende hij van 1954 tot 1957 in het Israëlische leger. Vervolgens werd hij leraar op een middelbare school. Hij begon verhalen in tijdschriften te publiceren, die in 1962 werden gebundeld in De dood van een oude man. Die debuutbundel wordt gekenmerkt door de existentiële angst en besluiteloosheid van zijn hoofdpersonages, die uitblinken in apathie die hun ambities in de weg zit.

New Wave

Na zijn debuut kon Yehoshua zich aansluiten bij de schrijvers van de New Wave, een beweging die eind jaren vijftig was opgekomen en die de oude socialistisch-zionistische waarden en ideologie verwierp. De patriottistische retoriek uit de literatuur uit de jaren voorafgaand aan de stichting van de staat Israël in 1948 keurden deze schrijvers af. In plaats daarvan gaven ze de voorkeur aan een heldere taal, die dicht bij de spreektaal stond en die de basis van de moderne Israëlische literatuur vormt.

In 1963 vertrok Yehoshua naar Parijs, waar hij bij de World Union of Jewish Students werkte. In 1967 keerde hij terug naar Israël. Daar gaf hij vanaf 1973 vergelijkende en Hebreeuwse literatuurwetenschap aan de universiteit van Haifa.

In zijn roman Late scheiding (1982) worden universele thema’s behandeld zoals het verlies van de onschuld en het ouder worden. Het boek staat symbool voor het morele verval waarin Israël in die jaren volgens hem verkeerde. Zo lees je er het falen van de socialistisch-zionistische ideologie in en wordt duidelijk hoezeer de onderlinge verhoudingen binnen de Israëlische samenleving verstoord zijn. Opvallend is dat in zijn werk de Joodse hoofdpersonages het altijd uitstekend kunnen vinden met hun Arabische landgenoten.

Ook in zijn essays liet Yehoshua zich over die kwesties uit. Vraagstukken als oorlog en vrede in het Midden-Oosten, het conflict tussen zowel nationale en religieuze waarden als tussen de Israëlische en de Joodse identiteit stonden daarbij centraal.

Negen van zijn romans zijn vertaald in het Nederlands. Daarvan zijn De vijf jaargetijden van Molcho (1987, 1991) en Meneer Mani (1990,1993) misschien wel de beste.

Het epos Meneer Mani handelt over vijf generaties Joden en bestaat eigenlijk uit vijf romans die zich respectievelijk afspelen in 1982 in Israël, in 1944 op Kreta, in 1918 in Jeruzalem, in 1899 in Krakau en in 1848 in Athene. Aan de hand van vijf gesprekken krijg je zo een intrigerend beeld van wat de door een geschiedenis van vervolgingen getekende Joodse identiteit nu eigenlijk behelst. Het enige echte joodse leven kon volgens Yehoshua alleen worden geleid in de joodse staat. Elders kwam het hoogstens neer op wat spelen met het jodendom.