De beer snuffelt rond op de beurzen

Inflatie-angst, de verwachting van forse renteverhogingen in de Verenigde Staten en wanorde op de markt voor cryptomunten hebben maandag gezorgd voor een zwarte dag op de financiële markten. De brede Amerikaanse S&P 500-index viel gedurende de dag met maximaal 3,5 procent en noteerde daarmee 20 procent onder zijn record van 4 januari van dit jaar. Daarmee kwamen Amerikaanse aandelen officieel in een ‘bear market’ terecht. Voor technologie-aandelen geldt dat al langer. De Nasdaq-index, waarin veel van deze aandelen meewegen, noteerde op zijn dieptepunt 3,8 procent lager en staat al bijna een derde onder het niveau van eind vorig jaar.

Ook de Amsterdamse AEX-index staat nu 20 procent onder zijn piek van november vorig jaar – hoewel die dat drie maanden geleden ook al kort deed. De pan-Europese Stoxx-index verloor maandag 2,4 procent, maar staat slechts 16 procent onder zijn record en bevindt zich nog niet in ‘beren-territorium’.

Beleggers hadden weinig om in te vluchten: ook de obligatiemarkt stond sterk onder druk. De tienjarige Nederlandse staatsleningen daalde flink in koers. De effectieve rente, een indicator voor de hypotheekrente en het spiegelbeeld van de koers van een obligatie, steeg naar 1,99 procent.

Dat is een sprong van alleen al 0,35 procentpunt sinds de vergadering van de Europese Centrale Bank vorige week donderdag in Amsterdam. Eind 2021 stond deze rente nog op -0,2 procent. De stijging van de Nederlandse tienjaarsrente de afgelopen drie maanden is de sterkste sinds begin jaren tachtig.

De rente op tienjarige Italiaanse staatsleningen schoot na een stevige koersdaling omhoog naar 4,1 procent. Dat is het hoogst sinds eind 2013 in de nasleep van de eurocrisis. De Amerikaanse tienjaarsrente ging naar 3,3 procent, het hoogst sinds 2011. Alleen al dit jaar is deze rente verdubbeld.

De stemming op de beurzen sloeg al om op vrijdag, toen de Amerikaanse inflatie over de maand mei 8,6 procent bleek te zijn. Beleggers hadden er op gerekend dat de inflatie juist op weg naar beneden was. De hardnekkige prijsstijgingen wekten de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, snellere en grotere renteverhogingen gaat doorvoeren om de inflatie de kop in te drukken, desnoods ten koste van een economische recessie. De rente is al opgeschroefd van tussen 0 en 0,25 procent in januari naar tussen 0,75 procent en 1 procent nu.

Beleggers gaan er nu van uit dat er woensdag, als de centrale bank vergadert, een half procentpunt bij komt, plus nog eens minstens 1,5 procentpunt na volgende vergaderingen dit jaar. Een kwart van de analisten verwacht woensdag zelfs een rentestap omhoog stap van 0,75 procentpunt.

De koersbewegingen op de markt voor cryptomunten waren nog heviger dan die op de conventionele financiële markten. Bitcoin verloor op één dag 21 procent van zijn waarde en noteerde nog maar iets boven 23.000 dollar. Van ethereum, de belangrijkse cryptomunt na bitcoin, ging maar liefst 27 procent af. De munten zijn nu terug op het niveau van eind 2020, een paar maanden nadat de jongste rage in cryptomunten was begonnen. Directe reden voor de koersval was dat Celsius Network, dat geld verdient met het uitlenen van cryptovaluta’s, het opnemen van ingelegde cryptovaluta’s en alle andere transacties bevroor vanwege „extreme marktomstandigheden”.

