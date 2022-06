CAS: Van der Vorst onterecht uitgesloten van verkiezing voorzitter wereldboksbond

Sportbestuurder Boris van der Vorst is ten onrechte uitgesloten van deelname aan de verkiezing voor het voorzitterschap van de wereldboksbond IBA van afgelopen mei. Dat heeft internationaal sporttribunaal CAS dinsdag geoordeeld. Ook kandidaat-bestuursleden uit de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zweden mochten volgens de rechter onterecht niet meedoen aan de verkiezing, die werd gewonnen door de al zittende Russische voorzitter Oemar Kremlev. Van der Vorst tekende begin mei beroep aan tegen zijn uitsluiting van verkiezingsdeelname.

Het CAS oordeelde dat de vier sportbestuurders zich slechts schuldig hebben gemaakt aan „kleine overtredingen” waarvoor de IBA hooguit waarschuwingen had mogen geven. Onduidelijk is om wat voor soort overtredingen het gaat. Het CAS oordeelde ook dat Kremlev soortgelijke overtredingen zou hebben begaan. Van der Vorst was bij de vorige verkiezing in 2020 wel officieel kandidaat, maar verloor toen van Kremlev.

Van der Vorst – die zich al lange tijd zorgen maakt over de toekomst van het internationale boksen – laat aan NRC weten binnenkort met de IBA in gesprek te gaan over nieuwe verkiezingen. Hij denkt „grote kans” te maken alsnog voorzitter te worden. Van der Vorst: „Niet dat ik dat nou zo graag wil, het gaat niet om mijn persoonlijke ambitie, maar de olympische toekomst van het boksen staat op het spel.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) schorste de IBA in 2019. De wereldboksbond had zich schuldig gemaakt aan gerommel met uitslagen door officials op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. De schorsing is nog steeds van kracht. De IOC heeft daarnaast bepaald dat als de IBA haar bestuurlijke problemen in 2023 niet heeft opgelost, boksen geen olympische sport meer zal zijn.

Lees ook dit interview met Van der Vorst over zijn strijd om het voorzitterschap