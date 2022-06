Ook zo zorgeloos wat betreft corona? Dan bent u vast onder de vijftig. Daarboven knagen nog steeds de twijfels. Je merkt het op feestjes waar jong en oud zich zo ongedwongen mogelijk met elkaar proberen te vermaken. De jongeren omhelzen er lustig op los, de ouderen kijken elkaar aarzelend aan: zullen we het toch nog maar even bij een schoudertikje of, erger, ‘boks’ houden? Je weet maar nooit.

Dat blijft wennen. Niemand treurt om de afgeschafte drieklapper, maar de halfslachtige terughoudendheid wordt als ‘kaal’ en ‘schraal’ ervaren. Het is alsof we ‘vies van elkaar’ zijn geworden.

Voorlopig zal daar geen verandering in komen. Het nieuwe coronaplan van Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, biedt weinig reden voor optimisme. De minister schuift de verantwoordelijkheid in de praktijk gretig af naar de „maatschappelijke sectoren”, die zelf maatregelen moeten bedenken om besmettingen te voorkomen. De kledingwinkel, de boekhandel, de apotheker en andere keurige neringdoenden zullen heus wel hun best doen, maar het reuze gezellige café op de hoek ook? Ik moet nu denken aan dat Amsterdamse café waar soms meer dan honderd mensen op de stoep rumoerig staan te drinken en te kletsen en dat tegen het raam een bordje heeft geplaatst met de tekst: „Denk aan de buren!”

Lees ook dit artikel: Minister Kuipers heeft qua corona grote ambities, maar kampt met oude problemen

Op dezelfde manier, vermoed ik, zal straks worden gedacht aan ‘de kwetsbare mensen’ – een vreselijke term, maar u begrijpt wie ik ermee bedoel: u, als u ouder bent dan pakweg zestig.

Maarten Keulemans, de coronaspecialist van de Volkskrant, schreef er deze week een interessante column over. Hij had Kuipers geïnterviewd, een nogal moeizame bezigheid doordat de minister weinig tijd had en veel verviel in „bestuurskamertaal”. Na publicatie kreeg Keulemans kritiek omdat hij niet had gevraagd of de kwetsbare mensen in het najaar en de winter nog veilig de deur uit kunnen. Keulemans stelde de vraag alsnog schriftelijk en kreeg van een woordvoerder van de minister een antwoord dat, in Keulemans’ woorden, hierop neerkwam: „Beste kwetsbare, hier nog een prik, en voor de rest, zet ’m op, hè?” Ik zou er na lezing van het hele antwoord nog aan willen toevoegen: „En blijf vooral lekker thuis.”

Want dát, kwetsbare oudjes, is ons voorland als het virus in een of andere onaangename variant straks weer oplaait, of „opliert”, zoals premier Rutte en minister De Jonge altijd zeiden. Dat we daar ernstig rekening mee moeten houden, blijkt uit alle voorspellingen van vooraanstaande virologen. Nog een geluk trouwens dat er zulke moedige virologen zijn, want ze zijn zelfs op het festival Oerol hun leven niet meer zeker.

Een van de nieuwe maatregelen van de minister is de instelling van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), dat als maatschappelijke tegenhanger moet fungeren van het roemruchte Outbreak Management Team (OMT). „Dus we krijgen een dubbel advies voortaan”, aldus minister Kuipers, „dan luisteren we naar zowel het OMT als het MIT.”

Ik voorzie bloedige oorlogen tussen OMT en MIT, want de eerste zal veel eerder een lockdown willen dan de laatste. Misschien moet er daarom onder het neutrale voorzitterschap van koning Willem-Alexander ook een overkoepelende adviesinstantie worden opgericht: het Koninklijk Uitweg Team (KUT).