Astronaut Buzz Lightyear kan het ook niet alleen

Animatie van studio Pixar komt in drie smaken: goed, zeer goed en fantastisch. Lightyear is goed. De film draait om Buzz Lightyear, de speelgoedastronaut met een kin als een strijkijzer die in 1995 in Toy Story debuteerde als rivaal van speelgoedcowboy Woody. De spin-off Lightyear presenteert zich als de scienfictionfilm waarop dat speelgoed is gebaseerd. Zo wordt plastic na 35 jaar vlees: dat tekent ook de vooruitgang in 3D-computeranimatie.

Buzz Lightyear – zijn voornaam verwijst naar Buzz Aldrin, tweede man op de maan – is in de Toy Story-reeks speelgoed dat zichzelf veel te serieus neemt. Buzz denkt dat hij echt een Space Ranger met laserpistool is die de galactische keizer Zurg bestrijdt. In deel twee stort een speelgoedwinkel met rekken vol identieke Buzz Lightyears hem in een diepe identiteitscrisis. Daarna wordt hij Woody’s betrouwbare sidekick.

Buzz Lightyear is milde satire op ouderwets all-American heldendom: taai, mannelijk, individualistisch, optimistisch en met een bord voor z’n kop. In Lightyear verongelukt een ruimteschip vol ingevroren wetenschappers op planeet T’kani Prime door zijn eigengereide can do-mentaliteit. Buzz wil die fout goedmaken; zaak is ter plekke een brandstofkristal te produceren om sneller dan het licht te reizen. Dat lukt niet, maar bij elke mislukte proefrit van Buzz verstrijken voor de achterblijvers op de planeet vier jaar. Buzz’ beste vriendin Alisha – Pixars eerste lesbische personage – wordt zo voor zijn ogen grijs, een aan sf-film Interstellar ontleend plotmechanisme. Net als Pixarfilm Up ontroert vooral het begin; het verplichte happy end staat dat in de finale niet toe.

In zijn obsessie met de snelheid van het licht raakt Buzz van zijn omgeving vervreemd: het ontgaat hem dat de rest zich heeft gesetteld op T’kani Prime. Na een halve eeuw mislukte proefvluchten ervaart men zijn project als een witte walvis en beëindigt het juist als Buzz – of liever: zijn snoezige robotkat Sox – het brandstofkristal ontdekt. Haalt Buzz in een gekaapt ruimteschip alsnog de lichtsnelheid, dan keert hij 21 jaar later terug op een planeet belegerd door het robotleger van keizer Zurg. Hij heeft de hulp nodig van een plukje misfits: onervaren meisje, bejaarde crimineel, panikerende sukkel. En moet leren hun geblunder te tolereren, zoals de neiging stelselmatig verkeerde knoppen in te drukken. Uiteraard komt Buzz zichzelf tegen, ontdekt hij dat zijn solistische heldendom gemakkelijk omslaat in dwingelandij.

Je kunt op Pixar vertrouwen voor fraai gedetailleerde beelden en ademloze actie, goed gedoseerde humor en sympathieke helden. Al Buzz’ problemen blijken van eigen makelij. Hij moet zijn faalangst overwinnen, teamspeler worden. Dat is een algemene boodschap zonder werkelijk doorvoelde emotie, die de in maart wat liefdeloos op Disney+ gedumpte Pixartitel Turning Red bijvoorbeeld wel bevatte. Die in een Chinees immigrantenmilieu gesitueerde film draaide om puberteit, moeders en dochters; een Chinese drakenmoeder verwoest in de finale als Godzilla een stadion als haar dochter een concert van een boy band bezoekt. Verwacht zulke opwindende surprises niet in Lightyear, dat qua plot en hoofdpersoon op safe speelt. Gewoon een goede Pixar dus.

