Alicia Vikander: ‘Deze serie zegt iets over de problemen waar de filmwereld nu mee kampt’

De achtergrond van nieuwe HBO-serie Irma Vep is bijna net zo ingewikkeld als het draaien van een grote filmproductie – als je tenminste de serie mag geloven. De Franse regisseur Olivier Assayas maakte zelf een remake van zijn eigen satirische film uit 1996 over de buitenlandse actrice Mira die in Frankrijk een remake maakt van de misdaadserie Les Vampires uit 1915.

Een overspannen regisseur, een ijdele mannelijke tegenspeler die blijft zeuren over de diepere motieven van zijn personage en figuranten die doorlopend klagen over de slechte catering zijn slechts een paar hobbels die Mira moet slechten tijdens de opnames van de nieuwe Vampires. De hoofdrol in de oude versie van Irma Vep werd vertolkt door Maggie Cheung, toentertijd de muze van Assayas. Nu is de rol overgenomen door de 33-jarige Alicia Vikander, die vijf jaar terug een Oscar won voor transgenderdrama The Danish Girl.

Ik was eerst verbaasd dat Olivier zijn eigen werk over wilde doen”, vertelt Vikander op het festival van Cannes waar de nieuwe serie half mei in première ging. „Hij leek me geen maker die in herhaling valt. Maar ik begreep hem beter toen hij uitlegde dat Irma Vep een concept is dat je kan aanpassen aan de tijd waarin je ernaar kijkt. Het origineel ging over de problemen waar de filmwereld toen, in de jaren 90, mee worstelde. De nieuwe serie zegt meer over de problemen waar de filmwereld nu mee kampt, en het nieuwe spanningsveld tussen cinema en televisie.”

Amechtige fans

Sowieso imiteert het leven de kunst in Cannes. In de serie worstelt actrice Mira zich wat vermoeid door de plichtplegingen van de groepsinterviews met zwetende journalisten en de fotosessies met amechtige fans heen. Het zijn precies dezelfde taferelen die Vikander ten deel vallen aan de Franse Côte d’Azur, beaamt ze lachend. „Natuurlijk geniet ik ook van de twee nachten in een luxe suite van de Majestic nu”, knikt ze. „Ik denk dat ieder mens dat zou doen die deze kansen krijgt. Maar ik ben niet iemand die dat soort dingen eist of verwacht. Ik heb geen assistente, ik maak in tegenstelling tot Mira nog gewoon mijn eigen koffie. Je moet uitkijken dat die weelde je niet naar het hoofd stijgt. Zulke privileges moeten jou als mens niet gaan veranderen.”

De vervreemding van de Amerikaanse actrice die op een ander continent moet draaien en de taal niet goed machtig is, herkent Vikander overigens wel. Als kind speelde zij in Göteborg in talloze musicals, zoals The Sound of Music en Les Misérables. Via de balletacademie kreeg de fotogenieke Alicia snel de kans over te stappen naar televisie en film. Het voor een Oscar genomineerde A Royal Affair, waarin ze naast Mads Mikkelsen de getroebleerde Zweedse koningin Caroline Mathilde speelde, bracht haar onder de aandacht van Hollywood.

Sindsdien verdeelt Vikander bewust de aandacht tussen grote blockbusters als Jason Bourne en Tomb Raider en meer persoonlijke, vaak Europese projecten. „In Amerika blijf je toch altijd die buitenlandse actrice”, legt ze uit. „Dat brengt voor- en nadelen met zich mee. Maar met dat herkenbare gevoel kon ik wel fijn spelen op de set van Irma Vep.”

Scène uit de de serie Irma Vep. Carole Bethuel/ HBO

Privéleven

Een duidelijk verschil tussen Vikander en haar personage Mira is de mate waarin de Zweedse actrice haar privéleven deelt met de buitenwereld. Zij en haar echtgenoot, collega Michael Fassbender, hebben bevestigd dat zij medio 2021 een kind hebben gekregen. Maar de naam van hun zoontje delen zij niet met de buitenwereld. „Onze familie komt op de eerste plek”, is alles wat zij daarover kwijt wil. „Mijn man en ik verdelen onze filmprojecten altijd op zo’n manier dat één van de twee voor ons kind kan zorgen.”

Irma Vep zou in eerste instantie in 2020 gedraaid worden, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Vikander en Fassbender woonden maanden in Frankrijk, in afwachting van groen licht vanuit HBO. Daarna werden de plannen aangepast aan de zwangerschap van de hoofdrolspeelster. In de zomer van 2021, vier maanden na de bevalling, stond de actrice weer op de set. „Ik ken Olivier al jaren”, vertelt Vikander. „Hij durft eigen keuzes te maken. Andere makers zouden er voor terugschrikken om opeens een dialoogscène van acht minuten in een serie te stoppen waarin eigenlijk niets gebeurt, afgezien van de teksten. Maar het wordt nooit saai. Hij geeft zijn acteurs woorden waar je elke keer dat je ze uitspreekt weer nieuwe lagen in kan ontdekken.”

Ter voorbereiding op de rol keek Vikander de bijna zeven uur durende Franse serie uit 1915 – de afleveringen zijn terug te vinden op YouTube. „Voor het eerst in vijftien jaar was ik weer langere tijd thuis, alleen met mijn man”, vertelt ze. „We kookten elke dag samen, sportten samen. We lazen toneelstukken en hebben heel veel films gekeken. Het is goed om er soms bij stil te staan dat alles wat we nu maken voor film en televisie voortbouwt op het fundament dat de afgelopen honderd jaar door zo veel anderen is gelegd.”

Evolutie

Vikander staat ook vrij genuanceerd in de discussie of streamingdiensten het voortbestaan van bioscopen zouden bedreigen. „Ik denk dat die twee platforms elkaar vooral kunnen versterken”, stelt de Oscar-winnares. „Film bestaat nu 125 jaar en in die periode is er heel veel veranderd. Evolutie is onvermijdelijk. Mensen zullen altijd naar de bioscoop blijven gaan. Maar er is niets mis mee om ook op andere plaatsen en op andere manieren nieuwe én oude producties tot je te nemen.”

De actrice was tijdens de strenge lockdowns in Frankrijk dolblij dat ze toegang had tot streamingdiensten en YouTube. „In 2010 was ik te gast op het festival van Busan. Er ging een wereld voor mij open, ik had daarvoor nog nooit een Zuid-Koreaanse film gezien. Nu is de hele wereld dankzij Netflix bekend met Squid Game. Er zitten zo veel voordelen aan de manier waarop films en series uit andere delen van de wereld en andere tijden tegenwoordig veel gemakkelijker hun publiek weten te vinden.” Ze lacht: „En ik geef toe dat je met een baby ook minder snel de behoefte hebt om de deur uit te gaan als je eindelijk weer een avond vrij hebt.”

Irma Vep Van: Olivier Assayas. Met: Alicia Vikander, Vincent Macaigne. Van: Olivier Assayas. Met: Alicia Vikander, Vincent Macaigne. HBO Max , 8 afleveringen van ca. 50 minuten (wekelijks).