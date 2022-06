Afwisseling, praktisch bezig zijn: een bijbaan is lang zo gek nog niet

Als teamleider bij een IT-bedrijf heeft Peter Groenewegen (29) de hele dag door meetings, of hij zit achter het beeldscherm te programmeren. „Er is één constante factor: ik zit continu in mijn hoofd. Wat ik soms vervelend vind, is dat ik me een slag in de rondte werk en dat er aan het eind van de dag niets van te zien is. Op mijn bureau staat nog steeds diezelfde laptop.”

Na vier jaar kreeg Groenewegen sterk de behoefte om iets met zijn handen te gaan doen. Sinds begin dit jaar heeft hij er een baan bij als hovenier, nu nog één dag per twee weken, maar hij overweegt er elke week een dag voor uit te trekken. ’s Morgens vertrekt hij om half zeven naar het hoveniersbedrijf en ’s avonds is hij na een frikandelletje met de collega’s rond half zeven weer thuis.

Vermoeiend, maar na een dag hard werken in een tuin is het effect zichtbaar. „Daar kan ik dan echt trots op zijn. Ook lekker is om op zo’n dag de verantwoordelijkheid uit handen te geven: zeg maar wat ik moet doen.”

Er zijn behoorlijk wat Nederlanders met een tweede baan naast hun hoofdbaan, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar waren dat er 769.000, dat is 8,3 procent van alle werkenden. Van alle vaste werknemers had 6,4 procent een bijbaan. Deze laatste groep klust volgens het CBS vaak bij als zzp’er: vorig jaar gold dat voor 42 procent van deze dubbelwerkers.

Juist de afwisseling is leuk

Consultant Leonie Post (31) is een van hen. Een paar jaar geleden kreeg ze minder plezier in haar werk. Na gesprekken met een coach besloot ze de creatieve kant op te gaan. Ze volgde een avondopleiding binnenhuisarchitectuur, liep stage bij een ontwerpster en besteedt nu al twee jaar een dag per week aan haar eigen ontwerpbedrijf. „Stoffen uitzoeken, behangboeken doorbladeren, kleuren bepalen, 3D-tekenen. Heerlijk, je kunt me niet blijer krijgen.” Toch mikt ze voorlopig niet op een volledige overstap. Ze zou haar werk als consultant missen. „Ik houd er ook van om in complexe bedrijfsvraagstukken te duiken. Juist de afwisseling vind ik leuk.”

Wat Post aanvankelijk tegenhield, was het idee dat ze een radicale keuze moest maken. „Ik dacht: als ik er echt voor ga, moet ik alle schepen achter me verbranden. Maar dat hoeft helemaal niet.”

Veel mensen met een vaste baan dromen over heel ander werk, maar durven de overstap niet aan, merkt arbeidspsycholoog Tosca Gort in haar coachingspraktijk. Zo’n plan wordt volgens haar haalbaarder als je het combineert met je oude baan. Het verlangen naar een totale switch komt meestal voort uit persoonlijke problemen, zegt Gort. „Er zit vrijwel altijd een vluchtemotie achter, ik heb dat al zó vaak gezien. Een nieuwe omgeving gaat die emotie niet wegnemen, je moet eerst onder ogen zien waarvoor je wegloopt. Bij ander werk kun je dezelfde shit tegenkomen. Het romantische plaatje klopt vaak niet.”

Gek van het thuiswerken

Dat ondervond marketeer Pjotr Knoester (31). In coronatijd werd hij gek van het thuiswerken. Hij wilde naar buiten, met zijn handen in de aarde wroeten. Het begon met potplanten op het balkon van zijn Haagse appartement, daarna nam hij het geveltuintje van de buren onder handen. Hij meldde zich bij een hovenier, met wie hij een dag in de week mocht meelopen. Dat was minder bevredigend dan hij zich had voorgesteld. „Een groot deel van de werkzaamheden bleek te bestaan uit straten maken en houten constructies bouwen. Terwijl ik vooral werken met planten leuk vind. Ik maak me zorgen over het verlies van biodiversiteit, daar wil ik iets aan doen.” Knoester besloot zich te storten op het ecologisch beplanten van stadse geveltuinen, om zo ook meer vlinders en bijen te trekken. Hij zegde zijn baan op en begon in de nazomer van vorig jaar met zijn eigen bedrijfje.

Het viel in het begin niet mee om genoeg klanten te werven. Knoester ervoer financiële druk, zeker omdat zijn vriendin en hij kort daarvoor een kind hadden gekregen. „Ik heb onderschat hoe het voelt om zo afhankelijk te zijn van onzekere inkomsten. Het plezier in tuinieren dreigde daardoor te verdwijnen.”

Na ongeveer een half jaar vond hij weer een baan voor vier dagen als online marketeer. Nu thuiswerken niet meer nodig is en hij elke dag zijn collega’s ziet, bevalt hem dat ook weer goed. Zou hij uiteindelijk het liefst fulltime willen tuinieren? „Op dit moment vind ik deze combinatie ideaal. Het geeft een rustig gevoel.”

Wat ook kan gebeuren: je komt erachter dat een gedroomde baan toch niets voor je is. Derk van Bijsterveldt (33) wilde altijd kok worden. Om het uit te proberen, stond hij een paar jaar geleden, naast zijn werk als manager bij een energiebedrijf, een dag per week in de keuken van een grand café. „Nadat ik de honderdste hamburger had gebakken, was de creativiteit er wel vanaf. Ik merkte ook dat ik niet verder kwam als ik maar zo weinig uren maakte. Maar vijf dagen per week zag ik mezelf dit echt niet doen.”

Van Bijsterveldt vond het een waardevolle les. Hij vatte het idee op om te gaan bemiddelen voor mensen die stage willen lopen naast hun vaste baan. Er bleek behoorlijk wat animo voor te zijn, vooral onder mensen met een kantoorbaan die een switch wilden maken naar iets praktisch en creatiefs. Na de stage die Van Bijsterveldt voor ze had geregeld, kozen ze er bijna allemaal voor die nieuwe activiteit te combineren met hun bestaande werk. „Van hen hoorde ik dat de uitvoering van zo’n plan veel rust gaf en dat ze de afwisseling eigenlijk wel fijn vonden. Bovendien kom je er al doende vaak achter dat het nergens perfect is; elk beroep heeft zijn mindere kanten.”

Inmiddels heeft hij het online platform Semiprof.nl opgezet, dat startende zelfstandigen en hobbyisten in contact brengt met klanten die voor een zacht prijsje hun diensten kunnen afnemen. Ook dat kan een manier zijn om een vaste baan te combineren met andersoortig werk.

‘Dit is echt het moment’

De schaarste op de arbeidsmarkt maakt het combineren van banen makkelijker, zegt arbeidspsycholoog Gort. „Er zijn nu zoveel opties, dit is echt het moment om zo’n stap te zetten.” Zij verwacht dat het in de nabije toekomst ook eenvoudiger wordt een of twee dagen per week te werken in sectoren waarvoor nu nog een jarenlange vooropleiding nodig is. „Kennis is tegenwoordig zo snel achterhaald. Ik denk dat je straks bij de meeste banen standaard wordt bijgeschoold. Dan kun je dus ook veel makkelijker de overstap maken naar een totaal andere deeltijdbaan.”

Nieuwe energie

De meeste werkgevers zullen in deze markt niet tegenstribbelen als je een dag minder wilt werken, als dat betekent dat je de overige dagen blijft. Toen Peter Groenewegen zijn plan om bij een hoveniersbedrijf aan de slag te gaan voorlegde aan zijn leidinggevende, reageerde die positief. „Hij begrijpt dat zo’n dag buiten werken mij nieuwe energie geeft, ook in mijn functie als teamleider.”

Gaat hij daar elke week een dag werken, dan moet wel zijn contract worden aangepast. Bij het hoveniersbedrijf verdient hij beduidend minder, maar dat vindt Groenewegen geen punt.

Bijkomend voordeel van een tweede baan is dat je daardoor soms positiever over je hoofdbaan gaat denken. Zo realiseerde Leonie Post zich tijdens haar werk als interieurontwerper hoe belangrijk de samenwerking met collega’s voor haar is. „Ik kwam erachter dat interieuradvies best een solo-baan is, terwijl ik altijd in teams heb gewerkt. Ik wil niet alles alleen doen.” Om dezelfde reden werkt voor Pjotr Knoester de combinatie met een kantoorbaan zo goed. „Tuinieren doe ik in mijn eentje. Ik heb heus wel wat aanspraak als ik op straat werk, maar de persoonlijke contacten op kantoor wil ik niet missen.”