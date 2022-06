Adviesraden: kabinet moet gemeenten verplichten niet alleen statushouders op te vangen

Het kabinet moet werk maken van een wettelijke plicht voor gemeenten om „kansrijke asielzoekers” op te vangen „naar rato van het aantal inwoners van de gemeente”. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd adviesrapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), die erop wijzen dat het voorgestelde systeem al geldt voor statushouders. De adviescommissies bepleiten zo’n opvangplicht ook voor asielzoekers die nog in hun procedure zitten en die kans maken op een verblijfsvergunning.

Lees ook: Waarom slapen asielzoekers op stoelen in Ter Apel?

In het adviesrapport stellen de ROB en ACVZ dat een belangrijke voorwaarde voor een wettelijke plicht is dat het Rijk voldoende geld beschikbaar stelt voor begeleiding en „het bevorderen van sociale samenhang” in de gemeenten. Bovendien zouden gemeenten de opvang naar eigen inzicht moeten kunnen organiseren. Het voorstel zou het kabinet minder afhankelijk moeten maken van de bereidheid van lokale bestuurders om asielzoekers in hun regio op te vangen.

Het aanmeldpunt in het Groningse Ter Apel zit al weken overvol, daardoor moeten asielzoekers de nacht geregeld doorbrengen op stoelen of zelfs buiten. De adviescommissies vellen een kritisch oordeel over de wijze waarop het kabinet het asielbeleid de afgelopen jaren heeft vormgegeven: zo zou de huidige crisis zelf zijn gecreeërd en houdt het huidige beleid dit in stand. Als oorzaak noemen de ROB en ACVZ de bezuinigingen op instanties als de Immigratie en Naturalisatiedienst en Centraal Orgaan opvang asielzoekers, waarvoor de financiering afhankelijk is van de instroom van asielzoekers.

Ook houdt het kabinet te lang vast aan „vrijwilligheid als basis” voor samenwerking met gemeenten. Vanwege de huidige crisisaanpak „brokkelt het maatschappelijk en politiek draagvlak” voor asielopvang af, zo constateren de adviesraden.