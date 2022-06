Advies: check bij elke nieuwe wet of die niet discrimineert

Kamerleden en bewindslieden moeten als ze nieuwe wetten opstellen eerst een checklist aflopen om na te gaan of die niet tot discriminatie kunnen leiden. Dat concludeert een parlementaire commissie van de Eerste Kamer die onderzoek deed naar de effectiviteit van wetgeving tegen discriminatie. De commissie, onder leiding van senator Ruard Ganzevoort (GroenLinks), presenteerde dinsdag haar eindrapport.

Discriminatie is al verboden, dat is vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet. Maar dat is niet effectief genoeg, concludeert de commissie. Sterker nog: wetgeving die niets te maken heeft met discriminatie, bijvoorbeeld wetgeving op het gebied van sociale zekerheid, leidt geregeld tot discriminatie. De commissie onderzocht waarom dat zo is. En, belangrijker: wat er aan gedaan kan worden door het parlement.

„We schrokken tijdens het onderzoek”, zegt Ruard Ganzevoort. „Wíj denken dat alles geregeld is in die wetten, maar juist kwetsbare mensen vallen tussen wal en schip, zoals de Toeslagenaffaire laat zien. Hoe kan het nou dat wij naar eer en geweten wetten aannemen, waar dan toch gaten in zitten?”

Het antwoord: je kunt discriminatie wel verbieden, maar discriminatoire normen, opvattingen en bedrijfsculturen blijven, en die zijn over het algemeen ongevoelig voor wetgeving. Deze ‘structurele discriminatie’ kan in al het overheidsbeleid voorkomen, stelt de commissie.

Het effect daarvan wordt versterkt doordat er een kloof is tussen wetgeving en uitvoeringspraktijk. Ambtenaren hebben interpretatieruimte en moeten zelf afwegingen maken wanneer ze burgers helpen. Juist daar kunnen discriminerende opvattingen het beleid in glippen. Volgens Ganzevoort is het beperken van die interpretatieruimte geen optie: „Ambtenaren moeten maatwerk kunnen leveren, die mogelijkheid zou je dan verliezen.”

Wat ook niet helpt, is dat overheidsfunctionarissen soms tegenstrijdige rollen hebben. Bijvoorbeeld: het verlenen van uitkeringen én het opsporen van fraude.

Zes vinkjes

Maar wat werkt wel? Het advies van de commissie is om een checklist in te voeren, met zes vinkjes die wetgevers kunnen zetten om te bepalen of een wet discriminatoir is. Daarnaast zou wetgeving gemaakt moeten worden vanuit vertrouwen in het morele kompas van de burger, in plaats van deze te zin als een potentiële fraudeur. Tegelijkertijd moet de wetgeving mínder vertrouwen op de zelfredzaamheid van burgers.

Wetgevers moeten volgens de commissie „permanente aandacht” voor discriminatie hebben en ervoor zorgen dat betrokken burgers worden gehoord tijdens het wetgevingsproces. Ook moeten wetgevers stigmatiserende taal vermijden en geen beleid schrijven alleen voor de „witte, heteroseksuele normburger”. Periodiek zou moeten worden gecontroleerd of de wet nog aan deze maatstaven voldoet.

Het was de derde keer dat de Eerste Kamer een parlementair onderzoek uitvoerde, wat iets anders is dan een parlementaire enquête. Dat laatste is een zwaarder middel, omdat die gepaard gaat met dwangbevoegdheden.

Het onderzoek kwam voort uit een gezamenlijke motie van VVD en GroenLinks, in oktober 2020. In de nasleep van de Toeslagenaffaire en midden in de opkomst van de Black Lives Matter-beweging, wilden Annemarie Jorritsma (VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer) en Paul Rosenmöller (fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer) een onderzoek naar de vraag: waarom is antidiscriminatiewetgeving zo ineffectief? „Blijkens diverse rapporten en publicaties” komt discriminatie nog steeds in Nederland voor, stelde de motie. En verontrustender: ook binnen overheidsdiensten is er sprake van en heeft discriminatie soms „een systemisch karakter”.

Deze opvatting werd afgelopen maand bevestigd toen het kabinet voor het eerst erkende dat er sprake was van institutioneel racisme binnen de Belastingdienst. En zoals Ganzevoort zei in zijn toespraak bij de presentatie: „We hebben te maken met een Toeslagenaffaire. De regering erkent zelf dat er bij de Belastingdienst sprake was van institutioneel racisme. De politietop kondigde onlangs aan steviger beleid tegen discriminatie en racisme te zullen voeren. Omdat dat nodig is. Niemand wil worden gediscrimineerd. En toch gebeurt het.”

Openbare gesprekken

De commissie deed ruim een jaar onderzoek, onder leiding van Ganzevoort en rechtssociologe Ashley Terlouw, die de rol van onderzoekscoördinator vervulde. Er werd literatuuronderzoek gedaan, er waren gesprekken met deskundigen, en van januari tot maart dit jaar voerde de commissie elke vrijdag openbare gesprekken met experts.

De vraag is nu of de aanbevelingen van het onderzoek naar discriminatie aangenomen worden door de Eerste Kamer. Over het rapport wordt op een later moment gedebatteerd. Ganzenvoort: „Met een beetje geluk vóór de zomer.” In dat debat wordt ook besloten of het rapport „formeel” wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De kans is aanzienlijk, aangezien het onderzoek Kamerbreed gesteund werd.

Ganzenvoort is hoopvol: „Als wij over een jaar constateren dat we bij een aantal belangrijke wetsvoorstellen, in de zorg, of sociale zekerheid, concreet gekeken hebben naar deze risico’s, en daarmee uitglijders hebben voorkomen, dan ben ik gelukkig.”

