Wat Biemans laat zien is poëtisch mooi én intens verontrustend: de San Blas-eilanden verdwijnen langzaam in de zee

Geuren en geluiden kunnen een wereld oproepen, ook als die wereld er niet meer is, of bijna is verdwenen. Acteur Huub Stapel ruikt zijn jeugd in een nagebouwd grutterswinkeltje in het Zeeuwse dorpje Groede. Hij snuift de geur op van de snoepwinkel van zijn ouders, een aroma van Brasso koperpoets, de kacheldoekjes van Tante Blank, vermengd met zoetigheid en lekkers.

Huub Stapel en Wim Daniëls zoeken in de serie Het dorp de buitenstadse plekken op waar een derde van de Nederlandse bevolking woont, en zondagavond ging het in deel vier over bedreigde dorpen. In gevaar door vergrijzing en leegloop, leegstand en verpaupering. Of door de vraatzucht van de naastgelegen stad die almaar dichterbij bouwt, tot het dorp nauwelijks meer is dan een treinstation met daaromheen een restje huizen. Zie Sloterdijk, ooit een dorp aan de dijk, maar nu een halte in een volgebouwd Amsterdams zakencentrum.

Landbouwdorp Groede dreigde in de zestiger jaren leeg te lopen. Behoudzuchtige overblijvers kochten „voor een appel en een ei” de panden op, en restaureerden die in originele staat. Zo bleef de dorpskern bewaard, zo pittoresk dat „mensen van buiten” er graag verbleven. Toeristen kochten vervolgens hun eigen huisjes, en verhuurden die aan nieuwe mensen van buiten. Stapel en Daniëls bellen aan bij de laatste permanente bewoners in een prachtig straatje. Vrouw en heer des huizes in de deuropening. Alle andere huizen, zegt zij, zijn opgekocht door… „Hoe heten die dingen?” Duitsers, helpt Stapel. Ze bedoelt Airbnb. Weg is de sociale samenhang in hun straat, hun dorp, hun stukje wereld.

Amfibisch volk

Stef Biemans laat zich in zijn serie Tussen de Amerika’s leiden door geluiden. De zee die ruist, de rasp over de kokosnoot, de stikkende naald van de naaimachine. En daarbovenop, zeg ik toch maar even, krijgt de kijker dat typische, nasale stemgeluid van hém te horen.

Vijftien jaar woonde hij in Nicaragua, hij is thuis in het gebied dat „als een navelstreng” ingeklemd zit tussen Noord- en Zuid-Amerika. En dat merk je aan alles. Aan waar hij ons mee naartoe neemt: de eilandengroep San Blas voor de kust van Panama, 357 mini-eilandjes waar de Kuna wonen. Niet lang geleden woonde de eilandbevolking nog op het vasteland, tot ze verjaagd werden door de Spanjaarden met hun „wapens, ziektes en Bijbels”. Zo zegt Biemans het, en de oude Kuna-man voelt zich op slag door hem begrepen.

Op Fadahua (letterlijk: klein eilandje) luistert hij naar een Kuna-vrouw die met rieten stengels ritueel de golven ranselt. Zij, „dochter van de zee”, vraagt de wind te gaan liggen en de zee te stoppen met stijgen. De zee rond de eilandjes is zo gestegen dat het water de huizen instroomt. Langzaam lijken de Kuna te veranderen in een amfibisch volk. Om de finale vloed voor te zijn, bouwt de regering van Panama alvast huizen op het vasteland voor driehonderd eilandbewoners. Plastic muren gevuld met cement, we horen hamers de laatste spijkers slaan in wat straks veilige havens moeten zijn.

Wat Biemans laat zien en horen is poëtisch mooi én intens verontrustend. De man die huilt om het geluid van een „eenzame boom”, de vrolijk-vooruitstrevende gesprekjes die hij voert met twee vrouwen in klederdracht en één gay die een peuter in slaap wiegt. Er is een man die zacht zijn geluk bezingt, met als contrast het jolige gejoel van toeristen op hun stukje aarde, het ‘toeristeneiland’.

Kom de Kuna niet vertellen dat de zee hen zal verzwelgen. Zinken zullen ze, het is de straf van de zee en zij weten waarom de wereld die verdient. Mensen kappen bomen, bouwen fabrieken, en overspoelen de natuur. „De bodem van de oceaan is dicht.” zegt de oude Kuna-man. „Er is geen afvoerputje.” Dus wachten ze tot het water komt.