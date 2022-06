Waarom slapen asielzoekers op stoelen in Ter Apel?

De afgelopen weken brachten tientallen mensen, soms meer dan honderd, geregeld de nacht door op stoelen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Dat was afgelopen nacht opnieuw het geval. Hoe kan het dat de opvang zo zeer stokt dat moet worden gegrepen naar deze „zeer onwenselijke, uiterste noodoplossingen”? Zes vragen en antwoorden.

1 Hoe kan het dat er in Ter Apel zo weinig ruimte is dat mensen al herhaaldelijk op stoelen hebben moeten slapen?

Dat heeft met twee zaken te maken: een toename van de instroom van asielzoekers en diverse capaciteitsproblemen in de opvang en afhandeling. De afgelopen maanden is het aantal asielzoekers dat in Nederland aankomt toegenomen. Mondiaal waren er vorige maand zelfs voor het eerst meer dan 100 miljoen vluchtelingen. Vrijwel alle mensen die Nederland binnenkomen, moeten zich melden in Ter Apel, waar het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zit. „Elke dag komen er circa tweehonderd mensen bij”, vertelt woordvoerder Frank Neervoort van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) telefonisch. Dat terwijl de locatie al tijden vol zit.

Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven zich overigens niet te melden in Ter Apel. Zij mogen zonder asielaanvraag negentig dagen in Nederland blijven, waarna er nog mogelijkheden zijn om die periode te verlengen. De afgelopen maanden meldden veel Oekraïners zich wel in Ter Apel, omdat zij ten onrechte dachten dat dit nodig was.

2 Wat houden de uiterste noodmaatregelen in Ter Apel in?

Het COA zegt dat wanneer de capaciteit van Ter Apel overschreden wordt er „twee uiterste noodoplossingen” beschikbaar zijn, die beide „volstrekt niet in de lijn zijn met wat wij als goede opvang zien”. Allereerst is er een sporthal waarin matrassen kunnen worden gelegd, waarop zo’n vijftig mensen kunnen slapen. Wanneer die zaal vol zit, moeten asielzoekers slapen op stoelen die in de wachtlokalen van de IND staan. Het plaatsen van veldbedden om mensen een wat comfortabeler nacht te bezorgen, is volgens Neervoort geen optie: „Dat betekent automatisch dat je minder mensen kunt huisvesten, vanwege de ruimte die zo’n bed inneemt. Wat doe je vervolgens met de personen voor wie dan geen ruimte meer is?”

3Welke capaciteitsproblemen staan een oplossing in de weg?

Dat is nogal een lijst. Allereerst hebben zowel het COA als de IND te weinig personeel. In Ter Apel worden asielzoekers geregistreerd en medisch gekeurd. „Die procedure duurt nu langer dan voorzien”, aldus Neervoort. Ook is het asielzoekerscentrum, dat een capaciteit van tweeduizend mensen heeft, simpelweg vol. Soms is er wel plek elders voor vluchtelingen, maar kunnen ze niet vervoerd worden doordat er ook een tekort aan buschauffeurs is. Het belangrijkste probleem is dat asielzoekers niet kunnen doorstromen naar de plek waar zij eigenlijk horen te zijn.

4 Waarom kunnen asielzoekers niet doorstromen?

Zoals gezegd zit het asielzoekerscentrum in Ter Apel, een van de grootste van Nederland, al tijden vol. Mensen die geregistreerd zijn, mogen in principe naar een asielzoekerscentrum elders in het land. Het probleem is dat die óók vol zitten, waardoor personen noodgedwongen langer in Ter Apel blijven bij gebrek aan alternatief. In azc’s verblijven circa 41.000 mensen, van wie 14.500 inmiddels een verblijfsvergunning op zak hebben. Die mogen dus eigenlijk doorstromen naar een eigen huis, maar vanwege het woningtekort in diverse gemeenten moeten zij langer in een azc blijven. Zo stapelen de ruimtetekorten zich op - uitmondend in het slapen in stoelen in de wachtruimten van het IND.

5 Wat wordt er gedaan om deze acute „crisissituatie” het hoofd te bieden?

Neervoort onderscheidt drie niveaus waarop aan oplossingen wordt en moet worden gewerkt. Allereerst de onmiddellijke, korte termijn. Die ligt volgens het COA in het creëren van crisisnoodopvang, zoals nu gedaan wordt door de Veiligheidsregio’s. Bij toerbeurt verzorgen vier regio’s twee weken lang opvang voor zeshonderd asielzoekers, elk 150 dus. Dat gaat om bijvoorbeeld hotels, sporthallen of een voormalige bibliotheek, zoals in Terneuzen. „Dat is fantastisch, daar zijn we mee geholpen. Elke plek is welkom”, aldus het COA. Daarnaast zijn er individuele gemeenten die extra ruimten beschikbaar stellen. Alle 25 Veiligheidsregio’s moeten samen in totaal 3.750 opvangplaatsen realiseren.

Een van de vier Veiligheidsregio’s die als eerste aan de beurt was, is Groningen - dezelfde provincie waar Ter Apel ligt. „Wij hadden ons aandeel eigenlijk al voor 1 juni geleverd, met een sporthal in Leek”, vertelt woordvoerder Hans Coenraads telefonisch. „Daarbovenop hebben we andere locaties kunnen realiseren. Afgelopen week hebben we in Zuidbroek en Stadskanaal een nachtopvang geopend, waarmee we dus willen voorkomen dat mensen op stoelen moeten slapen”.

6 Wat wordt er voor de langere termijn ondernomen?

Voor de middellange termijn wordt gewerkt aan grootschalige opvang. Vorige week werd bekend dat circa tweeduizend asielzoekers vanuit Vlissingen moeten worden gehuisvest op (cruise)schepen. Nog eens tweeduizend anderen moeten in grote panden worden opgevangen, waardoor er vierduizend extra plekken beschikbaar komen.

Op de lange termijn is de oplossing volgens Neervoort helder: „We hebben het herhaaldelijk gezegd, er moeten gewoon structureel meer opvangplekken komen”. Hij noemt het voorbeeld van Oisterwijk, waar onlangs werd besloten dat een azc nog 25 jaar mag blijven. „Daarmee creëer je stabiliteit”, zegt Neervoort. „In een periode dat er minder asielzoekers zijn, kun je eraan denken om het in gebruik te houden door er bijvoorbeeld studenten of seizoensarbeiders te huisvesten naast de asielzoekers die er verblijven”.

Ook Coenraads wijst erop dat nu vooral gewerkt wordt aan noodmaatregelen. „Uiteindelijk moet je toe naar een structurele oplossing, die biedt ook rust”. Daarbij wijst hij wederom op Ter Apel. „De situatie waarin we één enkel aanmeldcentrum hebben is niet langer voldoende, we moeten er meerdere hebben.” Dat is niet alleen vanwege de capaciteit, maar ook om de vluchtelingenkwestie zichtbaar te maken. „Voor ons is Ter Apel niet ergens ver weg in Oost-Groningen. Met meerdere aanmeldcentra wordt ook op meer plekken de urgentie gevoeld om hier werk van te maken”.