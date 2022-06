VWS verwacht ‘in komende maanden’ nieuwe vaccinatierondes

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt er rekening mee dat „in de komende maanden” nieuwe vaccinatierondes nodig zijn. Dat staat in de langetermijnstrategie die minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Mocht het nodig zijn, dan kan de GGD volgens het ministerie „in drie weken” opschalen van de huidige capaciteit van 300.000 vaccinaties per week naar wekelijks een half miljoen vaccinaties. Binnen zes weken kan dit vervolgens naar 1,5 miljoen prikken worden uitgebreid.

Volgens het ministerie zijn genoeg vaccins op voorraad om de hele Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden. Meerdere farmaceuten werken aan aangepaste coronavaccins die effectiever werken tegen nieuwe varianten, zoals de Omikronvariant. Nederland kan de vaccins die het dan nog tegoed heeft van een farmaceut omzetten naar het aangepaste vaccin, zodra dit beschikbaar komt.

Sinds de uitbraak van het coronavirus adviseerde het Outbreak Management Team het kabinet over de epidemiologische ontwikkelingen van het virus. Nu komt er ook een Maatschappelijk Impact Team (MIT) dat gaat adviseren over de maatschappelijke en economische impact van coronamaatregelen. Jolande Sap, voormalig Tweede Kamerlid van GroenLinks, moet dit team gaan voorzitten. Het MIT zal naast het OMT bestaan en gevraagd en ongevraagd advies geven over de „bredere maatschappelijke impact van voorgestelde maatregelen”.

Epidemiologisch beeld ‘gunstig’

Het RIVM voorspelde vorige week dat een zomergolf van coronabesmettingen op komst is, door besmettelijkere subvarianten en een afnemende immuniteit van de vaccins. Volgens het ministerie van VWS is het epidemiologische beeld nu „gunstig”. Momenteel ligt het aantal besmettingen „relatief laag” en zijn er „weinig” nieuwe opnames op de IC’s. Omdat Nederland nu „beter voorbereid en beschermd” is, is de situatie nu anders dan vorig jaar.

Wel benadrukt het ministerie het belang van individuele maatregelen als handen wassen, goede ventilatie en thuisblijven bij klachten. De komende maanden wil het kabinet verder in gesprek met verschillende sectoren om „maatregelenladders te maken” voor bij een opleving van het virus, zodat de samenleving zoveel mogelijk open kan blijven. Als er onverhoopt toch sprake is van een „zwart scenario”, dan zijn verdere maatregelen niet uitgesloten. Het uitgangspunt is daarbij dat de sluiting van scholen en de kinderopvang „te allen tijde” voorkomen moet worden.