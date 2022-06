Voor een wildcard wordt in de tenniswereld flink gelobbyd

Een week geleden had Tim van Rijthoven (25), toen nog de nummer 205 van de wereld, nog nooit een wedstrijd op de ATP Tour gewonnen. Zeven dagen later wint hij op de Libéma Open in Rosmalen zijn eerste ATP-toernooi, mag hij ruim 98.000 euro op zijn bankrekening bijschrijven en is hij 99 plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Dat begon allemaal met een wildcard van de toernooiorganisatie.

Met zijn nieuwe ranking (106) zou Van Rijthoven zich normaliter direct kwalificeren voor het hoofdschema van Wimbledon, ware het niet dat de rankinglijst voor het Britse grandslamtoernooi al vóór het toernooi in Rosmalen was vastgesteld. Daarmee is Van Rijthoven veroordeeld tot de kwalificaties, en dus hoopt de Nederlander opnieuw rechtstreeks het toernooi in te komen via een wildcard. Maakt hij een kans?

Financiële meevaller

Wildcards zijn de plekken die toernooiorganisatoren op de ATP en WTA (vrouwen) mogen toewijzen aan tennissers naar keuze, zonder dat ze zich daarbij aan de ranglijst of andere voorwaarden hoeven te houden. Het aantal wildcards verschilt per toernooi: zo deelde de Libéma Open er drie uit bij de mannen (naast Van Rijthoven aan de Nederlanders Jesper de Jong en Robin Haase) en drie bij de vrouwen. De All England Club heeft er op Wim-bledon acht per sekse te vergeven.

Aan zo’n startplek is naast de sportieve kansen, vaak een flinke financiële meevaller verbonden. Wie op Wimbledon een eerste ronde speelt, krijgt gegarandeerd 58.000 euro. Met dat geld kunnen veel spelers een hele tijd vooruit in een sport waarin door het voortdurende reizen, verblijven in hotels en het aanhouden van trainers en fysio’s de kosten hoog kunnen oplopen. Vandaar dat de animo voor wildcards altijd groter is dan het aanbod. Toernooiorganisatoren kunnen kiezen uit veel kandidaten, van wie het management achter de schermen flink lobbyt om een startplek voor hun speler te bemachtigen.

Wildcards worden grofweg onder vier soorten tennissers verdeeld: spelers uit eigen land, opkomende talenten, topspelers die terugkeren van een blessure of de winnaars van wildcardwedstrijden, die soms voorafgaand aan de hoofdtoernooien worden georganiseerd. Sommige toernooien ruilen wildcards uit: de Australian Open, Roland Garros en de US Open houden elk een wildcard vrij voor een tennisser uit elkaars land. Uiteraard willen de organisatoren een zo sterk en attractief mogelijk deelnemersveld samenstellen, dus tennissers die goede vorm etaleren, maken ook een kans.

Van de dertien wildcards die Wimbledon vorig jaar uitdeelde, gingen er tien naar Britse spelers. Een van de resterende plekken ging naar de Spanjaard Carlos Alcaraz, toen nog een supertalent, nu op negentienjarige leeftijd de nummer 7 van de wereld.

Het komt ook voor dat zakelijke relaties bepalen wie wel en wie niet een wildcard krijgt. Onlangs besloot de organisatie van het ATP-toernooi in Madrid maar één wildcard aan een Spaanse speler te geven, tot woede van de Spanjaard Fernando Verdasco. De inmiddels 38-jarige tennisser is geboren in de Spaanse hoofdstad en de voormalige nummer 7 van de wereld, maar kreeg tot zijn eigen verbazing niet eens een uitnodiging om ook maar aan de kwalificaties mee te doen.

Volgens de Spanjaard, die zijn frustratie op Instagram uitte, had dat alles te maken met de eigenaar van het toernooi, sportmanagementbureau IMG. Veel van de wildcards die Madrid uitdeelde, gingen naar tennissers uit de stal van IMG.

Bij de wildcard van Van Rijthoven was van dezelfde constructie sprake. De licentie van het vrouwentoernooi in Rosmalen is in handen van sportmanagementbureau Octagon. Zij mogen daarom zowel bij de mannen als de vrouwen elk jaar een speler voordragen. Bij de mannen was dat dit jaar Van Rijthoven, die tot de stal van Octagon behoort.

Datzelfde Octagon liet zondag weten dat de kans op een wildcard voor Van Rijthoven op Wimbledon groot is. Of dat naar waarheid is of een poging om de druk op de All England Club te vergroten, is lastig in te schatten.

Van Rijthoven zal zich vasthouden aan de voorschriften die de Britse tennisbond LTA heeft opgesteld voor het verstrekken van wildcards op Wimbledon. In de criteria staat onder meer: „De kwaliteit van recente resultaten in andere evenementen zal in overweging worden genomen, in het bijzonder als spelers progressie hebben gemaakt op grastoernooien.”

Dat is precies wat Van Rijthoven de afgelopen week heeft laten zien.