Viroloog Koopmans kan niet naar festival Oerol vanwege ‘veiligheidsrisico’

Viroloog Marion Koopmans zal vanwege „een veiligheidsrisico” niet aanwezig zijn op het festival Oerol op Terschelling, waar zij woensdag de hoofdgast zou zijn in een speciale tv-uitzending van het radioprogramma Opium van AvroTros. Dat heeft de omroep maandag bevestigd aan NRC nadat Koopmans op Twitter een bericht had geplaatst over de annulering.

AvroTros laat weten dat het besluit is gemaakt na een consult van de politie en in samenspraak met Koopmans. „We hebben de politie geconsulteerd en die gaven aan welke risico’s er zijn: de open structuur van het eiland, veel bezoekers en de aankondiging dat Koopmans aanwezig zou zijn. Dat maakt het voor ons heel lastig om haar veiligheid te kunnen garanderen”, zegt een woordvoerder.

Het is niet bekend of de afzegging gebaseerd is op oudere dreigementen jegens Koopmans of bedreigingen van een nieuwe aard. Koopmans maakte al eens eerder een dreigmail openbaar op Twitter. Ze riep toen het Openbaar Ministerie toen op om „echt werk te maken” van online dreigementen aan het adres van met name politici en prominente wetenschappers in het coronadebat.

‘Erg teleurgesteld’

Koopmans is bijzonder hoogleraar in de virologie aan het Erasmus MC en was tijdens de coronacrisis lid van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseerde over de coronamaatregelen. Op het festival zou zij spreken over de rol van wetenschap in de samenleving. Koopmans schreef op Twitter: „Dat je uitgenodigd bent voor Oerol en dat dat gecanceld wordt na overleg met de politie”, gevolgd door meerdere ‘boze’ emoticons. In een reactie aan persbureau ANP laat de viroloog weten „erg teleurgesteld” te zijn en dat ze ontstemd is zo geconfronteerd te worden met de inperking van haar bewegingsvrijheid, „zowel werk als privé”.

Volgens de woordvoerder van AvroTros is Oerol niet benaderd voor overleg over het beveiligingsrisico van Koopmans, omdat de omroep zelf verantwoordelijk is voor zijn gasten. Het festival treft geen extra maatregelen naar aanleiding van het bericht, meldt ANP.