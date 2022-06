Verenigde Arabische Emiraten verbieden ‘Lightyear’ vanwege lesbische zoen

In de Verenigde Arabische Emiraten komt Lightyear niet in de bioscopen. Het censuurbureau van het land schrijft op Twitter dat de animatiefilm de „standaarden” van het land niet haalt, wat volgens verschillende Amerikaanse media komt doordat twee vrouwelijke personages in de film met elkaar zoenen.

Volgens The Hollywood Reporter is de film ook in Saudi-Arabië verbannen, maar Variety zegt dat de film daar nooit is ingediend met oog op de censuur. Ook een Maleisische bioscoop maakt op Facebook duidelijk dat Lightyear er niet gaat draaien.

Vanaf woensdag is Lightyear in Nederland te zien. Het is een spin-off van de bekende Toy Story-reeks, waarin speelgoed tot leven komt. Het karakter Alisha Hawthorne zou in een montagescène zoenen met haar vrouwelijke partner.

Mensenrechten

Disney zou diezelfde scène eerder hebben willen schrappen, maar draaide die keuze terug na ophef onder medewerkers van dochterbedrijf Pixar. Zij stuurden in maart een brief naar de top van Disney, die ze ervan beschuldigden homoseksuele uitingen in films te censureren.

Landen uit het Midden-Oosten zoeken de afgelopen jaren toenadering tot het westen, onder andere door toerisme te promoten en grote sporttoernooien te organiseren. Het leidt tot kritiek, omdat de mensenrechtensituatie nauwelijks lijkt te verbeteren.

