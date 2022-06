Trump ‘verloor contact met de werkelijkheid’ na nederlaag

‘Nonsens.” „Flauwekul.” „Knettergek.” „Bedrog.” „Bullshit.”

In de tweede van een reeks openbare zittingen over de aanval op het Capitool op 6 januari 2021, verklaarde een stoet van hogere en lagere voormalig medewerkers van oud-president Donald Trump dat diens beschuldigingen van verkiezingsfraude elke feitelijke grond misten. Zijn eigen minister van Justitie, Bill Barr, vroeg zich in de periode tussen de verkiezingsdag en de inauguratie van president Joe Biden af of Trump nog wel in contact stond met de werkelijkheid. „Maar toen ik hem dat in zijn gezicht zei, zag ik nooit een enkele aanwijzing dat hij geïnteresseerd was in de werkelijke feiten.”

Bill Barr was in de zitting maandag de hoogste, maar beslist niet de enige voormalige vertrouweling die wist dat de weigering van Trump om toe te geven dat hij de verkiezingen had verloren, op drijfzand berustte. Witte Huisjuristen als Eric Herschmann, Alex Cannon, jurist van de Trump campagne, adviseurs Jason Miller en Jared Kushner (tevens Trumps schoonzoon), campagneleider Bill Stepien. Allemaal weerspraken ze op enig moment in die maanden de beweringen van de president. Topambtenaar van Justitie Richard Donoghue weerlegde één voor één de valse beschuldigingen van Trump. Elke keer als hij één beschuldiging had afgedaan als flauwekul, sprak Trump hem niet tegen, maar zei hij: „Okee, maar hoe zit het dan met deze kwestie” en dan ging hij door naar een nieuwe beschuldiging – die Donoghue vervolgens ook ontzenuwde.

‘Schande voor Amerika’

Behalve tonen dát de beweringen van Trump elke feitelijke grond misten, had de onderzoekscommissie nog enkele andere oogmerken in de sessie van maandag (die ditmaal ook door de Trump-getrouwe zender Fox News direct werd uitgezonden). In een reeks opnamen van eerdere verhoren en in enkele live verhoren in de vergaderzaal liet de commissie bewust alleen Republikeinse getuigen aan het woord. De Democraten willen niet dat de weigering van de Republikeinse Partij om mee te werken aan dit parlementaire onderzoek naar de gebeurtenissen rond 6 januari 2021 leidt tot een diskwalificatie van de uitkomst.

Door nadrukkelijk toenmalige vertrouwelingen van Trump aan het woord te laten, hoopt de commissie de aantijging van partijdigheid – actief verspreid door Trump zelf („deze eenzijdige heksenjacht is een schande voor Amerika”, schreef hij op zijn eigen sociaal platform) en door de Republikeinse Partij („nepcommissie”) – te ondergraven. Gemakkelijk zal dat niet worden, want nog altijd gelooft ongeveer twee derde van de Republikeinse kiezers dat de verkiezingen door fraude zijn beslist en een kwart tot een derde van de onafhankelijke kiezers denkt dat ook.

Een ander oogmerk is te laten horen dat zijn belangrijkste adviseurs van destijds tegen Trump zelf hebben gezegd dat de fraudebeschuldigingen die mensen als advocaten Rudy Giuliani en Sidney Powell of een adviseur als Peter Navarro hem in het oor fluisterden, onzin waren. Voortdurend werden pogingen gedaan om Trump op aarde te laten terugkeren na vergezochte beweringen over de inmenging in de verkiezingen door Venezuela, China of Spanje. Voortdurend bleef de president doorgaan met het verspreiden van deze leugens. De dag nadat Barr hem omstandig had uitgelegd dat zijn beschuldigingen nergens op gebaseerd waren en dat de verdachtmaking van stemmachines volgens Barr zelfs „gevaarlijk” was, bracht Trump een video uit waarin hij al die aantijgingen nog eens onder zijn aanhangers verspreidde.

Een saillante toevoeging van commissielid Zoe Lofgren was dat Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York, dronken was geweest op de verkiezingsavond, toen hij Trump op het hart bond domweg te verklaren dat hij de verkiezingen had gewonnen voordat alle stemmen waren geteld. Trump deed dat diezelfde nacht nog, ondanks waarschuwingen van zijn campagnemedewerkers.

Valse beschuldigingen

Mocht de commissie uiteindelijk een formele beschuldiging tegen Trump willen overdragen aan het ministerie van Justitie, dan is het belangrijk om te laten zien dat hij de valse beschuldigingen willens en wetens is blijven verspreiden, tegen het advies van zijn hoge medewerkers in. „We vertellen vandaag hoe Trump de verkiezingen verloor, dat hij wist dat hij had verloren en daarna de aanval op onze democratie opende”, zei commissievoorzitter Bennie Thompson.

Justitie doet zelf ook onderzoek naar de gebeurtenissen rond 6 januari. Tot dusver zijn zo’n achthonderd mensen aangeklaagd. Enkelen hebben ook al schuld bekend. Daarbij lijkt het openbaar ministerie van onder naar boven te werken. De eerste arrestanten waren vooral de Capitoolbestormers zelf, Trumpaanhangers uit het hele land. Daarna kwamen aanklachten tegen mensen die weliswaar niet in het Capitool waren geweest, maar die een rol hadden gespeeld bij de organisatie van die ‘Stop the Steal’ demonstratie. Vorige week werd Witte Huisadviseur Peter Navarro aangeklaagd, omdat hij weigert zich door de parlementaire commissie te laten verhoren.

Aan het slot van de nog geen twee uur durende zitting vuurde de commissie nog een ander salvo af. „De Grote Leugen was ook een Grote Zwendel”, zei afgevaardigde Lofgren. Volgens haar hebben Trump en zijn handlangers na de verkiezingen 215 miljoen dollar (rond de 190 miljoen euro) aan donaties ingezameld onder het mom van een juridische gevecht tegen zogenaamd frauduleuze verkiezingen. Bijdragen van zijn aanhangers zouden worden gestort in een Official Election Defense Fund. De commissie liet getuigenissen van Trumps campagnemedewerkers horen, die vertelden dat dit fonds nooit echt heeft bestaan. In werkelijkheid ging veel van het geld naar heel andere doelen, onder meer een conservatieve denktank en de Trump hotels.

