Top van VVD verliest grip op de partij

Op de ochtend van het VVD-congres, zaterdag in Halfweg, geloofde Mirjam Pauwels nog niet in de overwinning. Ze is wethouder voor de VVD in Assen en kwam de motie verdedigen die Tweede Kamerleden van haar partij opriep de stikstofplannen van het kabinet te veranderen. Pauwels rekende op fel verzet tegen haar motie.

Het lukte toch, en dat bewijst volgens haar hoe belangrijk VVD’ers de problemen van het platteland vinden. En dus misschien ook wel: dat de Tweede Kamerleden niet „aanvoelen” wat de stikstofplannen betekenen voor het platteland. „Er worden levens verwoest.” Het was op het nippertje: 49 procent van de VVD’ers in Halfweg steunde de eigen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) wél. De partij is er, zou je denken, dus diep verdeeld over.

Volgens tegenstanders van de motie valt dat wel mee. Zij vinden dat Pauwels en de andere indieners het slim hebben gespeeld. Met veel aandacht van tevoren, en een sterke groep sprekers op het congres zelf. Volgens sommige ingewijden is het congres zelfs „gekaapt”.

Bij de ministers en staatssecretarissen op de eerste rij wekte vooral het optreden van oud-Tweede Kamerlid Helma Lodders verbazing, en bij veel VVD’ers riep het enorme irritatie op: ze nam het op voor de toeleveringsbedrijven in de agrarische sector die „kapotgemaakt” worden door de plannen. Ze vertelde er niet bij dat zij nu lobbyist is voor handelaren in vee en het veetransport.

Stikstofscheidlijn

Maar of het écht meevalt met de stikstofscheidslijn in de VVD? Peilingen wijzen uit: nee. Onderzoeksbureau I&O Research vroeg kiezers pas of ze het eens zijn met de stelling dat de veestapel moet worden gehalveerd en de overheid boeren moet uitkopen om dit te bereiken. Bij de achterban van de VVD is 25 procent het daarmee eens en 46 procent niet.

VVD-fractie moet nu kiezen waar haar loyaliteit ligt

Ingewijden zien een tweedeling ontstaan. Er is een oudere, conservatieve groep, die hard is op asiel, migratie en klimaat – de erkenning dat er een klimaatcrisis ís, kwam laat bij de VVD. En er is een jongere groep, die klimaatbewust is en vindt dat de stikstofproblemen een te grote rem vormen op de woningbouw.

De achterban van de VVD is redelijk gelijk verdeeld over stad en platteland. VVD-leider Mark Rutte zegt graag dat het bewijst dat de VVD dus nog een echte ‘volkspartij’ is. Als je zo denkt: dan was de onrust op het congres dus misschien een volks tafereel. Maar volgens Pauwels uit Assen staat het verzet voor veel meer. Ze ziet een „gevoelsmatige stapeling van dossiers” in het noorden van Nederland. Zoals de gaswinning met „de missers” bij de afhandeling van de schade, maar ook het „enorme banenverlies” door het (terechte) besluit om met de gaswinning te stoppen. „Wij zijn geen Calimero, maar de infrastructuur is dun en we moeten altijd net wat harder vechten dan anderen.”

Pauwels maakt zich zorgen, ze denkt dat de VVD onderschat hoe groot de weerstand is. „Ik heb de indruk dat uit onze ledenbestand al heel veel boeren vertrokken.” Al kun je in de VVD ook horen dat de partij er juist leden bij krijgt, door het getoonde ‘realisme’ van de partijtop.

Grip

Wat wel zeker lijkt te zijn: dat die top de grip op de partij aan het verliezen is. Openlijke verdeeldheid zie je zelden bij de VVD. De partij weet door eigen onderzoek meestal heel precies hoe iets ligt, en dus ook hoe ver de eigen politici kunnen gaan. Daar komt bij dat de partij in de coronatijd flink profiteerde van de populariteit van Mark Rutte als crisisleider. Maar volgens Peter Kanne van I&O Research is het vertrouwen in Rutte „al een tijdje heel erg aan het dalen”. „De goodwill die hij kreeg voor zijn leiderschap in de coronacrisis is helemaal weg.”

Heel lang stond de VVD in peilingen boven de 30 zetels. In de laatste peiling van I&O, van dit weekeinde, zijn er 24 zetels, een verlies van 4. Het Rutte-effect lijkt uitgewerkt. Steeds vaker kun je van VVD’ers horen dat hij er na deze kabinetsperiode vast mee ophoudt – wat zijn gezag in de partij mogelijk nu al minder groot maakt. Maar een vanzelfsprekende opvolger is er nog niet. En dus leken de tegenstanders van de stikstofplannen het tij mee te hebben: een krappe meerderheid trok zich niets aan van de felle verdediging van de plannen door Tweede Kamerlid Thom van Campen. Veelzeggend is misschien ook dat het in de zaal nauwelijks ging over de intimidatie waar Van der Wal mee te maken kreeg op vrijdagavond –- boeren stonden onverwacht voor haar huis.

Het wethouderschap van Pauwels stopt deze week, ze bezint zich op een vervolg. Is ze geïnteresseerd als Caroline van der Plas (BBB) belt? „Die neiging heb ik nog niet.”