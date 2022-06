Onder leiding van de nieuwe directeur Rein Wolfs is het Stedelijk Museum Amsterdam de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een instelling die gretig uitdraagt hoe politiek correct ze is. Het museum steunde protesten tegen zwarte piet, het veroordeelde de oorlog in Oekraïne, het committeerde zich herhaaldelijk openlijk aan de strijd tegen racisme. Op een grote tentoonstelling anderhalf jaar geleden rekende het Stedelijk de Duitse schilders Ernst Ludwig Kirchner en Emil Nolde lang na hun dood persoonlijk af op de gewelddadige en koloniale aard van de tijd waarin zij leefden: foute kunstenaars!

Het wekt dus geen verbazing dat het Stedelijk nu komt met een vormgevingstentoonstelling over de klimaatcrisis: It’s Our F***ing Backyard. Designing material futures. Een expositie die de nadruk legt op alternatieve, minder schadelijke materiaalkeuzes. Daarvoor zijn tachtig ontwerpen geselecteerd. Van ontwerpers die zich met hergebruik bezighouden, met het ontwikkelen van duurzame materialen, met in onbruik geraakte technieken, of het aanwakkeren van milieubewustzijn.

Te zien zijn bijvoorbeeld een krukje gemaakt van paardenmest en een lamp van sinaasappelschillen. Twee soorten wegwerpserviesgoed, eentje van voedselresten, een ander van geperste tarwezemelen. Een surfboard van vlas (in plaats van giftig glasvezel en synthetische harsen), een kleed van dennennaalden en zitelementen van mosselgranulaat.

Retourtransporten

Maar ook: een digitaal platform dat informeert over vervuilde stukken grond in Frankrijk. Een multi-zintuiglijke installatie gemaakt van het bloed van geslachte koeien, om bewustwording te creëren over de slachtindustrie. En een kledingstuk waarvan de koper jaarlijks, twintig jaar lang, een brief moet schrijven aan de maker, waardoor die kennis vergaart, aldus de toelichting, „over de manier waarop mensen leven”.

Het Stedelijk heeft bij de expositie gewerkt aan zijn ecologische footprint. De tachtig suggesties voor een betere wereld staan in een fraai, door het Eindhovens bureau Envisions gemaakt tentoonstellingsontwerp waarvoor alleen gebruikte of recyclebare materialen zijn gebruikt. Bovendien kocht het museum sommige ontwerpen aan, vertelde directeur Wolfs bij de opening, zodat daarvoor na afloop geen retourtransporten nodig zijn.

Wie de afgelopen jaren de eindexamententoonstellingen van de Design Academy Eindhoven bezocht, weet dat de jonge internationale vormgeversvoorhoede al jaren bezig is met experimenteel materiaalonderzoek. Zo veel ontwerpers zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan met oceaanplastic, dat je een halve huisraad kunt samenstellen met producten gemaakt van gerecyclede visnetten en uit zee geviste plastic flessen. Het Stedelijk voegt daar nu fossielachtige sieraden aan toe ontworpen voor het luxe modehuis Balenciaga. Intussen verdwijnt elke minuut nog altijd een vuilniswagen vol plastic in de wereldzeeën, jaarlijks zo’n 14 miljard kilo.

Foto Gert Jan van Rooij

Vrijblijvend

De studentenpresentaties in Eindhoven hebben iets sympathieks, al gebeurt het zelden dat je daarna nog van hun ontwerpen verneemt. Van een museum mag je meer verwachten. Wat hebben de verantwoordelijke conservatoren voor met deze tentoonstelling over onze bedreigde achtertuin? Welk inzicht bieden zij de bezoeker?

Net als bij eerdere uitingen van maatschappelijke betrokkenheid door het Stedelijk heeft de klimaatexpositie iets vrijblijvends. Na de Russische inval een blauw-gele vlag aan de gevel en een paar weken een aantal foto’s van de Oekraïense kunstenaar Boris Mikhailov ophangen in het trapgat van het museum lijkt op mooi weer spelen. Waarom niet geprobeerd inzicht te bieden in de ons onbekende Oekraïense beeldende kunst, desnoods met een digitale expositie? Dat zou een stuk interessanter zijn geweest dan zo’n tot niks verplichtend blijk van medeleven.

It’s Our F***ing Backyard roept vooral vragen op. We staan ons te verbazen over een twee meter hoog, grillig gevormd groen object. Een wandtekst maakt duidelijk dat het een door Sav-vas Laz ontworpen lamp is, gemaakt van piepschuim verpakkingen uit afvalcontainers. De intentie van de Griekse ontwerper met zijn ‘Thrashformer’: „Mensen bewust maken van verpakkingsafval.”

Foto Tomek Dersu Aaron

Foto Tomek Dersu Aaron

Foto Tomek Dersu Aaron

Foto Tomek Dersu Aaron

Vreedzaam protest

Bij een glanzend gelakt paddestoel-vormige houten krukje van Aldo Bakker staat dat het ontwerp „een stil, vreedzaam protest is tegen de consumptiemaatschappij en kortetermijnbevrediging”. Met dit krukje, dat op kunstbeurzen voor 25.000 euro te koop wordt aangeboden, streeft de ontwerper volgens het museum „naar het creëren van producten die eindeloos houdbaar zijn en die verwijzen naar het eeuwige leven, terwijl hij zich sterk maakt voor behoud als de weg voorwaarts voor het consumentisme”. De echte wereld en de gedroomde klimaatneutrale wereld lijken hier wel erg ver weg.

In meer opzichten wekt de tentoonstelling de indruk van galleryplay met maatschappelijke betrokkenheid. Van paardenmest en sinaasappelschillen kan heel goed compost worden gemaakt. Wat zijn de consequenties als we van vijgen plaatmateriaal maken en van schillen lampjes? Je kunt er als bezoeker slechts naar raden.

In de expositie hangt een scherm waar de twee verantwoordelijke conservatoren in beeld komen en statements geven. De gepresenteerde ontwerpen schreeuwen juist om wetenschappelijke onderbouwing, om toelichtingen door ecologen en klimaatwetenschappers.

Meer musea hebben aandacht voor milieuproblematiek. Zo opende in het Duitse Vitra Museum in april een grote expositie over de kwalijke gevolgen van onze plasticverslaving. Met een heldere en wetenschappelijk stevig onderbouwde catalogus voelt die tentoonstelling minder gemakzuchtig en een stuk urgenter aan. It’s Our F***ing Back-yard is een gemiste kans op een betekenisvol statement.