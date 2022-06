Spullen van vermiste Britse journalist en Braziliaanse gids gevonden in Amazone

Zoekteams hebben spullen gevonden van de Britse journalist Dom Phillips en zijn Braziliaanse gids Bruno Pereira, die sinds vorige week vermist worden in de Amazone. Dat heeft de Braziliaanse politie zondag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om kleren en schoenen van beide mannen en de rugzak van Phillips. Over het lot van het duo is niets bekend, maar gevreesd wordt dat zij niet meer in leven zijn.

De rugzak van Phillips, met daarin kleren en een laptop, werd vastgebonden aan een boomstam gevonden in water bij de Itaguai-rivier richting het Amazonestadje Atalaia do Norte. Op die route was het duo vorige week zondag voor het laatst gezien. Zaterdag hadden medewerkers van de inheemse organisatie Funai al kleren, een afdekzeil en een fles motorolie gevonden in het woud langs de rivier. Meerdere getuigen herkenden de kleren als die van Pereira.

Philips, freelance journalist voor onder meer The Guardian en The New York Times, werkte samen met gebieds- en bevolkingsdeskundige Pereira aan een verhaal over inheemse patrouilles die hun land proberen te beschermen tegen illegale indringers. De Brit schrijft al jaren over het geweld tegen inheemsen en milieuproblemen in de Amazone, zoals illegale houtkap en mijnbouw. Vorige week zondag werden ze voor het laatst gezien, toen ze in een klein bootje via de Itaguai-rivier vertrokken naar Atalaia do Norte, gelegen in de Amazone. Daar kwamen de twee nooit aan.

Mensenrechtenorganisaties meldden na de vermissing dat Phillips en Pereira tijdens hun reis meerdere dreigementen hadden gekregen van illegale vissers en jagers. Afgelopen week arresteerde de Braziliaanse politie een visser voor verboden wapenbezit en mogelijke betrokkenheid bij de vermissing van Phillips en Pereira. Zo’n 150 militairen helpen mee met de zoektocht naar het duo, samen met zoekteams van de inheemse bevolking.