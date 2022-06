Rolling Stones-concert in Arena afgelast vanwege coronabesmetting Jagger

Het Rolling Stones-concert dat maandagavond zou plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena gaat niet door. Zanger van de band Mick Jagger testte plotseling positief op corona. Dat meldt organisator Mojo. De 78-jarige Jagger heeft aan het begin van de avond ziek het stadion verlaten. Daar waren de eerste concertbezoekers al aangekomen.

De band schrijft in een verklaring dat het „diep spijt” dat ze het concert moeten verplaatsen, „maar de veiligheid van het publiek, de andere muzikanten op het podium en de crew moet prioriteit krijgen”. Een medewerker van Mojo kwam volgens persbureau Reuters het podium op om tegen de eerste aanwezigen te zeggen dat Jagger „niet in staat is te zingen of spelen”.

The Rolling Stones schrijven dat tickets voor het optreden geldig zullen zijn voor een inhaalshow. Ook Mojo heeft het over een nieuwe datum voor het concert, die later bekend zal worden gemaakt. Amsterdam was de vierde stop op de Stones SIXTY-tournee, ter ere van het zestigjarig bestaan van de band. Ze treden veertien keer op in tien Europese landen in juni en juli. Het volgende optreden staat gepland voor komende vrijdag 17 juni in Bern in Zwitserland. Of dat concert kan doorgaan, is nog niet bekendgemaakt.

Voor het optreden in de Arena waren zo’n 53.000 kaarten beschikbaar. In maart waren ze binnen vijf minuten uitverkocht, meldde RTL Nieuws destijds. Het is vijf jaar geleden dat The Rolling Stones voor het laatst in Nederland waren. Toen traden ze op in de Arena en de GelreDome.