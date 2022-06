Recreatiepark in trek bij witwassers

Recreatieparken zijn interessant voor het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Dat heeft te maken met de beperkte registratie van grond en goederen in het kadaster. Dat staat in het rapport Criminele investeringen in vakantieparken in Oost-Nederland van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (Riec) Oost-Nederland.

Verrijdbare chalets en caravans, waarin de pachters van een stuk grond op een recreatieterrein verblijven, gelden meestal niet als onroerend goed en worden daarom niet als zodanig geregistreerd in het kadaster. Dit betekent dat de verkoop van de recreatieverblijven zonder tussenkomst van een notaris kunnen worden verkocht en de controle op eventuele contante betalingen niet plaatsvindt.

Die controle wordt nog ingewikkelder als de grond waarop een recreatieverblijf staat wordt gehuurd van een eigenaar van vakantiepark. Het gehuurde stuk grond staat dan ook niet apart geregistreerd bij het kadaster. Het huurrecht kan in dat geval eventueel samen met het recreatieverblijf onderhands worden verkocht. Hiermee kunnen waardestijgingen worden gerealiseerd die zich lenen voor witwassen van crimineel geld.

Illegale verhuur

Naast dit soort concrete mogelijkheden voor het witwassen van crimineel geld of vermogen dat aan het zicht van de fiscus wordt onttrokken, bestaan al langer serieuze vragen over de gang van zaken op en rond recreatieparken. Zo is er vaak sprake van illegale verhuur of permanente bewoning. Dat zijn vaak mensen die zich aan het zicht van de overheid willen onttrekken. Omdat veel recreatieparken slechts een postadres kennen, is dat relatief gemakkelijk. Ook vinden er andere illegale activiteiten plaats, zoals de teelt van hennep, mensenhandel en huisvesting van uitgebuite arbeidsmigranten.

Voor het Riec Oost Nederland reden uitgebreid onderzoek te doen naar recreatieparken. Witwassen van crimineel geld kan zowel door een heel park aan te kopen als door de aankoop van een of meerdere vakantieverblijven op een recreatiepark. Volgens het Riec Oost Nederland zijn er steeds meer indicaties dat „dubieuze partijen via vastgoedtransacties” voet aan de grond proberen te krijgen op recreatieparken.

Oost-Nederland

De analyse is gebaseerd op alle uitzonderlijke financiële transacties in de regio Oost Nederland tussen juni 2018 en juni 2021 waarbij een postcode van een recreatiepark voorkomt. Dat leverde 98 dossiers op met 265 verdachte transacties.

Op basis van aanvullende politie-informatie zijn acht transacties verdacht verklaard. Bij zes van die transacties was een eigenaar van een recratiepark of een recreatieverblijf betrokken.

Een van de conclusie van het onderzoek is dat „het moeilijk is om signalen van criminele investeringen in recreatieparken hard te maken” en dat het „veelal blijft bij vermoedens”. Dat heeft deels te maken met de wijze waarop het bezit van recreatieverblijven wordt geregistreerd.