Pfas bezorgen vrouwen hoger risico op hoge bloeddruk

Vrouwen van middelbare leeftijd die zijn blootgesteld aan hoge concentraties pfas (moeilijk afbreekbare chemische stoffen) hebben een verhoogd risico op hoge bloeddruk. Dat is de conclusie van een grootschalig en langlopend Amerikaans onderzoek dat maandag gepubliceerd werd in het wetenschappelijke blad Hypertension.

Poly- en perfluoralkylstoffen, meestal afgekort tot pfas, worden toegepast in zeer veel producten, van anti-aanbaklagen en flosdraad tot regenkleding en blusschuim. Ze worden ook wel „eeuwige chemicaliën” genoemd omdat ze bijzonder persistent zijn in het milieu. Mensen kunnen pfas op allerlei manieren binnenkrijgen, door inademing, via voedsel of via drinkwater. Daarbij komt dat pfas ophopen in het lichaam; de stoffen zijn tegenwoordig bij vrijwel iedereen meetbaar in het bloed aanwezig.

Gezondheidseffecten van pfas zijn uiteraard het grootst bij hoge concentraties. Eerder onderzoek liet zien dat de stoffen de hormoonhuishouding en de afweer kunnen verstoren en ook kankerverwekkend kunnen zijn. Ook is er eerder een verband gelegd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door pfas. Aangezien hoge bloeddruk één van de belangrijkste risicofactoren is voor hart- en vaatziekten, richtten de Amerikaanse onderzoekers zich daar op.

Grootschaliger aanpak

Eerder onderzoek naar het verband tussen pfas en bloeddruk leverde tegenstrijdige resultaten op, waarbij sommige studies wel een effect zagen en andere weer niet. Daarom kozen de Amerikanen in dit nieuwe onderzoek voor een grootschaliger aanpak.

Aan het onderzoek deden ruim duizend vrouwen mee die gemiddeld achttien jaar werden gevolgd. De onderzoekers kozen met opzet vrouwen van middelbare leeftijd als doelgroep, omdat rond de overgang een extra risico bestaat op het ontwikkelen van een hoge bloeddruk en de daarmee samenhangende hartziekte. Gedurende de studie ontwikkelden 470 vrouwen een te hoge bloeddruk, zoals gemeten tijdens de jaarlijkse meting of vastgesteld omdat ze van hun arts bloeddrukverlagende medicijnen kregen voorgeschreven.

Vrouwen die bij de nulmeting de hoogste concentraties pfas in hun bloed hadden, bleken in de jaren erna relatief vaak een te hoge bloeddruk te hebben gekregen. Dat verband was voor verschillende soorten pfas aanwezig, maar niet bij allemaal. In een analyse waarbij de onderzoekers de zeven gemeten pfas samen namen, bleek dat het derde deel van de vrouwen met de hoogste blootstelling gemiddeld 71 procent hoger risico had op het ontwikkelen van een te hoge bloeddruk.

Vanwege de vooraf zo specifiek gekozen onderzoekspopulatie durven de onderzoekers hun resultaten niet te extrapoleren naar andere bevolkingsgroepen, jongere of oudere vrouwen en mannen. De onderzoekers schrijven ook dat in hun studie bij zwarte vrouwen de hoogste concentraties pfas werden gemeten. Dat schrijven zij toe aan de sociale ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving, waarbij minderheden vaker nabij luchthavens en industriegebieden wonen.

