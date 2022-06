Ombudsman: impact op samenleving moet zwaarder meewegen in coronabeleid

De overheid heeft niet genoeg gelet op het effect van coronamaatregelen op de levens van burgers, oordeelt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. In een brief aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) schrijft hij dat het coronabeleid beter kan en moet. De afgelopen twee jaar kwamen bij de Ombudsman in totaal 5.248 klachten over het coronabeleid binnen.

Naast volksgezondheid moet het kabinet ook grondrechten als onderwijs en bestaanszekerheid meewegen, schrijft de ombudsman. Hij juicht daarom toe dat er een Maatschappelijk Impact Team komt dat de effecten van coronabeleid op de samenleving in de gaten houdt. Maar het is ook van belang dat mensen zelf actiever mee kunnen praten over het coronabeleid, aldus Van Zutphen. „Alleen dan krijg je beter zicht op alle aspecten van het leven van burgers.”

In de brief staan nog drie andere adviezen aan minister Kuipers. Zo zouden keuzes beter onderbouwd moeten worden, zou de overheid in crisistijden beter bereikbaar moeten zijn en zou er meer oog moeten zijn voor kwetsbare groepen. „Essentieel is dat iedereen mee moet kunnen doen.”

Veel klachten over informatieverstrekking

Ruim 10 procent van de klachten die in 2020 en 2021 binnenkwam bij de ombudsman, ging over het coronabeleid. In 2021 waren dat er 3.263, ruim anderhalf keer zoveel als het jaar daarvoor. Het piekmoment lag in mei 2021. Toen kwamen er veel klachten binnen over de keuze tussen verschillende coronavaccins.

De meeste klachten gingen over de informatieverstrekking door de overheid. Burgers kregen geen antwoord op vragen of werden van het kastje naar de muur gestuurd, leest het verslag van de ombudsman. Ook gebrek aan vertrouwen, toegang tot zorg en financiële nood waren veelgehoorde klachten.

