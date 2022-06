Nooddiensten kunnen nog niet zonder 2G en 3G

Wie de laatste tijd naar de VS reisde heeft het al kunnen merken: via sommige buitenlandse mobiele netwerken kun je geen gewone telefoongesprekken meer voeren. Dat komt door providers die hun oudere mobiele netwerken (2G en 3G) uitschakelen. Zo scheppen ze ruimte voor de nieuwe technische generaties, 4G en 5G.

De 4G-en 5G-netwerken gebruiken een andere spraaktechnologie dan hun voorgangers. Als je toestel niet precies de juiste instellingen heeft, kun je niet meer bellen op de gebruikelijke manier. Het gevolg is dat nooddiensten als 112 (of 911 in andere landen) voor sommige bellers onbereikbaar zullen zijn.

„Het wachten is op het eerste noodgeval waarbij iemand de hulpdienst niet kan bereiken”, zegt Rudolf van der Berg. Hij is consultant van onderzoeksbureau Stratix en heeft zich op het standaardisatieprobleem gestort, samen met de Europese vereniging voor nooddiensten, EENA.

Volgens hem heeft de GSMA, de internationale brancheorganisatie van de telecomsector, niet streng genoeg toegezien op de invoering van VoLTE: dat is de afkorting voor Voice over LTE, de spraaktechniek van 4G en 5G.

Legosteentje

Het standaardisatieprobleem zou je – versimpeld – zo kunnen samenvatten: er is wel een afspraak gemaakt over welke legosteentjes mobiele netwerken en toestelfabrikanten kunnen gebruiken, maar het ligt niet vast hoe je die steentjes in elkaar moet zetten. Daardoor werken telefoons, netwerken en gebruikte diensten niet op dezelfde manier samen.

Verreweg de meeste recente toestellen kunnen met VoLTE overweg, maar beschikking niet over de juiste softwarematige instellingen om er overal en altijd gebruik van te maken. Dat levert een probleem op met mobiel bellen zodra de oude netwerken uit de lucht zijn.

Brancheorganisatie GSMA heeft een ‘beurs’ ingericht waar netwerken en telefoonfabrikanten instellingen met elkaar kunnen uitwisselen. Maar die moeten dan wel via softwareupdates naar alle toestellen verstuurd worden. Mobiel bellen via VoLTE gaat mis bij oudere telefoons die geen updates meer krijgen. Apple ondersteunt de toestellen vele jaren, maar Android telefoons krijgen soms na drie jaar geen nieuwe versies meer.

Ook kan er een probleem optreden als je belt via een zogeheten virtueel mobiel netwerk (MVNO), dat het radionet van een andere provider gebruikt. Omdat die MVNO’s geen grote hoeveelheden toestellen verkopen, vinden de producenten van telefoons het niet altijd nodig daar rekening mee te houden: de testprocedure vergt immers tijd en geld.

Niet iedereen wil een toestel aanschaffen via de provider om er zeker van te zijn dat VoLTE werkt. Bovendien kan er een probleem optreden als je overstapt naar een nieuwe provider, die andere instellingen hanteert.

Uitschakelen is begonnen

Intussen is het uitschakelen al begonnen. AT&T, een grote Amerikaanse provider, zette dit jaar zowel 2G en 3G, uit. Ook de Nederlandse netwerken schakelen oudere netwerken af. T-Mobile zette 2G uit, KPN en VodafoneZiggo schakelden allebei 3G uit. In 2025 wil KPN ook 2G uitschakelen. Het VoLTE probleem treedt op zodra zowel 2G als 3G niet meer beschikbaar zijn. In andere Europese landen schakelen providers hun oude netwerken uit zodra het kan. Dat zorgt voor politieke onrust. Ook al is 112 bereikbaar via VoLTE, dan nog kan niet iedereen de nooddienst bereiken zodra 2G en 3G uit de lucht zijn. Het ministerie van Economische Zaken heeft na Kamervragen aangedrongen op een structurele Europese aanpak, maar wil daar niet op wachten. Minister Adriaansens (Economische Zaken & Klimaat, VVD) is van plan met marktpartijen te praten om een snellere oplossing te vinden. Om het VoLTE-probleem op te lossen voor alle gebruikers moeten telefoonproducenten met terugwerkende kracht updates verstrekken.

De Consumentenbond probeerde marktleider Samsung via de rechter te dwingen het updatebeleid te verlengen, maar verloor die zaak in 2018. Destijds ging het vooral om aanpassingen die de veiligheid van het toestel bevorderen. Nu de bereikbaarheid van nooddiensten in het geding komt, gaat het echter om de veiligheid van de gebruiker.