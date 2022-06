Scenario’s DNB: nog geen economische paniek, maar de risico’s nemen wel toe

Op het eerste gezicht vallen ze reuze mee, de ramingen die De Nederlandsche Bank maandag publiceerde voor de Nederlandse economie. Een economische groei van 2,8 procent dit jaar, 1,5 procent volgend jaar en 1,7 procent in 2024. Die laatste twee groeipercentages mogen mager lijken, maar ze liggen op of boven het niveau van de zogeheten ‘potentiële groei’ van Nederland. Dat is het tempo van expansie waartoe de economie in staat is zonder te oververhitten en tegen zijn grenzen aan te lopen.

Hoe ‘normaal’ de voorspellingen zijn, is ook te zien aan de werkloosheidspercentages volgens de ramingen van DNB: 3,3 procent dit jaar, 3,6 procent volgend jaar en 3,4 procent in 2024. Allemaal liggen ze dicht bij wat op dit moment ‘volledige werkgelegenheid’ kan worden genoemd. Tenzij er nieuwe groepen toetreden tot de arbeidsmarkt, die daar tot nu toe buiten stonden, of er mensen met weinig uren meer gaan werken, is dit wat de economie nog nét aankan.

Zelfs de inflatie, opgestuwd door de inhaalvraag na de pandemie, aanbodproblemen door verstoringen in de wereldhandel én de oorlog in Oekraïne, gedraagt zich relatief goed: 8,7 procent gemiddeld dit jaar, 3,9 procent volgend jaar en 2,4 procent in 2024. Over een jaar of twee is alles dus weer goed, al is het wel na een fors koopkrachtverlies in de tussentijd.

Geen Hobbitstee

Maar de Nederlandse economie is geen Hobbitstee, waar de strijd om Midden-Aarde ongemerkt aan voorbijgaat. Allereerst is er de groei-illusie van 2022: de vaart zat er vorig jaar zodanig in, dat de economie met een flink tempo 2022 in ging. Maar van kwartaal op kwartaal is de groei dit jaar in werkelijkheid nul, onderstreept DNB. De economie is in 2022 een auto die nog uitrijdt terwijl de voet allang van het gaspedaal is. Daarna volgt een relatief laag groeitempo dat vóór de pandemie ook al gangbaar was.

De economie is in 2022 een auto die nog uitrijdt terwijl de voet allang van het gaspedaal is

De economen van de centrale bank hebben er bovendien goed aan gedaan de verre strijd een voorname rol te laten spelen. De afgelopen twee jaar was het voorspellen van de economie al vrijwel onmogelijk: dat stond gelijk aan het voorspellen van het verloop van de pandemie. Dit jaar is de pandemie – voorlopig – wat naar de achtergrond gedrongen. Maar nu heeft het conflict in Oekraïne zo’n invloed dat het ramen van de economie begint te lijken op het ramen van het verloop van de strijd en de internationale politieke consequenties daarvan.

Leveringsstop van energie

DNB heeft dan ook twee alternatieve scenario’s opgesteld: een waarin het conflict in Oekraïne „in alle hevigheid aanhoudt tot eind 2023” en een waarin dit ook gebeurt, maar waarnaast ook nog sprake is van een totale leveringsstop van energie uit Rusland. Energie wordt dan nog veel duurder dan nu – met een bijna-verdriedubbeling van de gasprijs en een olieprijs die de helft hoger ligt dan nu. De voor Nederland relevante wereldhandel – een belangrijke gegeven voor het economische model – krimpt twee jaren achtereen en de langetermijnrente, waaronder de hypotheekrente, stijgt bijna een procent meer dan verwacht.

Niet verrassend wordt de inflatie dan hoger en doet ze er langer over terug te keren naar normalere waarden. De werkloosheid stijgt, vooral in het scenario waarin er een volledige energiestop is, naar uiteindelijk tegen de 7 procent in 2024. De economische groei loopt terug naar 0,4 procent in 2022.

Aangezien er in het basisscenario al sprake was van een economische groei van 2,8 procent zonder dat er kwartaalgroei voor nodig was – het uitrijden van de auto – kan zo’n lage groei van 0,4 procent in 2022 alleen maar plaatsvinden als er van kwartaal op kwartaal krimp plaatsvindt. Dat betekent een flinke recessie, dus al in 2022. Voor 2023 is er in het zwaarste scenario sprake van een economische krimp van 1,5 procent in 2023. Dat bij elkaar suggereert een economische recessie die een jaar of anderhalf duurt. Pas in 2024 is er dan echt herstel – voor zover dat nu al te becijferen zou zijn.

Flirt met ‘stagflatie’

Nu al, stelt De Nederlandsche Bank, flirt de economie met ‘stagflatie’: het fenomeen waarbij de economie stagneert bij een hoge inflatie, net als in de jaren zeventig en begin jaren tachtig. Als de donkerste prognose uitkomt, zal die stagflatie daadwerkelijk optreden en zomaar een jaar of twee kunnen duren. Lichtpuntje: de hoge inflatie holt ook de schulden uit. De staatsschuld blijft in het scenario waarin de oorlog tot eind 2023 duurt keurig op zo’n 50 procent van het bruto binnenlands product.

Toch: moeten de luiken dicht? De allerzwartste scenario’s waar aan het begin van de pandemie rekening mee werd gehouden, kwamen over het algemeen niet uit. Als destijds de meest duistere variant van het Centraal Planbureau bewaarheid was geworden, hadden we nu een economie die tien procent kleiner was, bij een werkloosheid van 9,4 procent. Dat betekent niet dat extremere scenario’s geen nut hebben. Wanneer de allerbelangrijkste variabele voor de prognose extern is, zoals een pandemie of een oorlog, blijft het voor burger, bedrijf en beleidsmaker goed om te zien waar de meest extreme varianten toe kunnen leiden.

