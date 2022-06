Niet the old guy at the club willen worden doe je uit schaamte

Het was een rustige zondagochtend, langs het voetbalveld van mijn zoon. Naast me stond de opa van een ander jongetje uit het team. De opa had een vriend meegenomen, ik denk dat ze allebei in de zeventig waren. Ouderwetse Amsterdamse mannen. Geinponems. Bloedgabbers.

Ineens begonnen de oude mannen tegen elkaar te praten over de lekkere wijven die ze net hadden gezien in de kantine. En wat ze met die wijven zouden willen doen. Daarna moesten ze lachen. Ik begon ook te lachen. En ik dacht: serieus, op die leeftijd nog, houdt het dan nooit op?

Ook dacht ik aan twintig jaar geleden, toen ik de biograaf was van Peter Klashorst. Het was een wilde tijd. In het boek stonden teksten als: „Eerst neuk ik ze, dan schilder ik ze.” Dat ging over de modellen die poseerden voor zijn schilderijen.

Ik was rond de dertig, hij ongeveer zo oud als ik nu ben. Het was een tijd van discotheken, spontane nachtelijke festijnen, partydrugs en nog wat andere dingen die ik al een tijdje niet meer doe. In een tv-gesprek over het boek noemde Klashorst me een ‘method actor’. Dat is de term voor acteurs die een rol zo diep bestuderen, dat ze hun personage worden.

Het was een periode waar ik met plezier op terugkijk. Klashorst was erbij toen ik mijn vrouw ontmoette in Caribbean, een Surinaamse discotheek in Amsterdam waar verder niemand van mijn vrienden heen wilde. Of durfde. Hoewel het een dun boekje was, zorgde het voor een zelfvertrouwen dat ik eerder niet had: jij kunt dit, een heel boek in elkaar zetten. Zonder die ervaring had ik waarschijnlijk niet aan een roman durven beginnen.

In die tijd ging ik ook veel uit in Amerika, op soortgelijke locaties als Caribbean. Daar werd ik door mijn vrienden gewezen op een wat treurige figuur die altijd wel aanwezig was: the old guy at the club. Een man die minstens twintig jaar ouder was dan alle andere aanwezigen. En die door ons met verbazing werd bestudeerd: wat dóét die gast hier – denkt hij echt dat het nog gaat lukken? The old guy at the club was een anachronisme met dezelfde leeftijd als ik nu heb.

Een paar jaar geleden verscheen mijn laatste roman en bij een interview in een krant stond een lijstje met mijn vorige boeken. Het lijstje was niet door mij opgesteld en ze waren het boek met Klashorst vergeten. Zoals dat tegenwoordig gaat, werd in een uithoek van de sociale media moord en brand geschreeuwd. Probeerde ik dat boek soms te verbergen? Voelde ik me ineens te goed voor mijn oude vriend? Was ik vergeten bij welke wilde avonturen ik toen betrokken was geweest? Nou, zíj waren het in ieder geval níét vergeten.

Het is een wonderlijke confrontatie. Wie zit hier verkeerd? Of zoals tegenwoordig in bijna alle kwesties bloeddorstig wordt gevraagd: wie is er hypocriet? Ben ik dat, omdat mijn leven er radicaal anders uitziet dan twintig jaar geleden? Is het een legitiem verwijt van mijn oude vriend? Waarom gedraag ik me anders dan twintig jaar geleden? Zelf doet hij dat namelijk niet. Niet the old guy at the club willen worden, dat doe je uit schaamte. Maar wat als je geen schaamte kent?

Net als de meeste mensen hou ik van dezelfde muziek, boeken en films als twintig jaar geleden. Ik lach om dezelfde grappen, draag dezelfde soort kleren en heb hetzelfde kapsel. Maar bij een ander onderdeel van het leven vinden wij het raar als iemand ongewijzigd gedrag vertoont. Dat the old guy at the club twintig jaar ouder is geworden, terwijl de jongedames die hij benadert nog steeds dezelfde leeftijd hebben, helpt natuurlijk niet mee.

Waarom vier ik niet feest zoals ik toen deed? Het antwoord: omdat ik liever bij mijn kinderen ben en er niet meer aan moet denken om ’s nachts in een discotheek te staan – klinkt voor mij logisch, maar voor een ander kan het onbegrijpelijk zijn. The old guy at the club denkt: vroeger was jij open-minded en nu ben je veranderd in een ouwe lul – ik ben tenminste mezelf gebleven.