Nick Cave sleurt Best Kept Secret langs een emotionele afgrond

‘Boom-boom-boom!” Het was toch niet waarop iedereen had gehoopt. Nee, het was veel verbluffender dan dat. Zondagavond toverde de Australische zanger Nick Cave (64) het hoofdpodium van Best Kept Secret om tot een altaar van hoop en troost.

„Just breath, just breath, just breath!”

De wijze waarop hij het driedaagse festival afsloot en ruim twintigduizend toeschouwers langs een emotionele afgrond sleurde, was grootser en meeslepender dan de trouwste fan had durven dromen. Ruim twee uur lang keerde Cave zijn ziel binnenstebuiten en liet hij tranen vloeien – ook van het lachen.

„Cry, cry, cry!”

In Cave’s oeuvre mag De Dood dan een goede vriend zijn, privé kwam Hij vorige maand toch weer te dichtbij. Zeven jaar nadat een jongere zoon verongelukte bij een val van een klif stierf nu ook zijn oudste zoon.

Morbide lading

Dat gruwelijke onheil geeft alle zinnen, woorden, zuchten of zelfs maar blikken een extra morbide lading. Bloedstollend wordt het als Cave in ‘I Need You’ wanhopig de smeekbede „Just breathe, just breathe, just breathe”, blijft stamelen tot hij niet meer kan: zijn lucht is op.

Die regels duiken samen met zijn hartslag uit ‘Higgs Boson Blues’ („Boom-boom-boom!”) en de eindeloze jankpartij uit ‘Lucy’ („Cry, cry, cry”) telkens op in andere liedjes – als mantra dat de kern van zijn rouwende bestaan samenvat: hart laten kloppen, naar adem happen, huilen.

En toch is het lang niet alleen maar treurnis. Er valt – zoals bij iedere goede rouwdienst – ook genoeg te lachen. Bijvoorbeeld als Cave voortdurend één fan bij de les houdt: „Let je op? Je moet je concentreren!”, smachtend opgeheven handen laat samenballen tot menselijke microfoonstandaard, het spuugemmertje van muzikale bloedbroeder en Bad Seeds-aanvoerder Warren Ellis voor twintig euro veilt aan een zielsgelukkige toeschouwer op de eerste rij of zich zittend in iemands nek door de meute laat rondleiden: „Ik weet dat dit ongemakkelijk voor je is, maar je bent mijn vriend.”

Maar als hij daarna opnieuw „Cry, cry, cry” krijst, weet iedereen: hier staat alles op het spel. Afgezien van zijn onberispelijke doodgraverspak staat Nick Cave hier poedelnaakt, met zijn bloedende hart in zijn handen.

Pop Nick Cave Gehoord: 12/6, Best Kept Secret, Hilvarenbeek. ●●●●●