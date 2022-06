‘Net die ene negatieve reactie kan nagalmen in mijn hoofd’

‘Je hebt maar één iemand nodig die in je gelooft. Die kan hét verschil maken in je leven. Dat zei Lady Gaga ooit in een interview. Het is een uitspraak die mij inspireert. Soms betrap ik mezelf erop dat ik dit omdraai: als één iemand kritisch reageert op m’n werk kan me dit juist heel hard raken.

„Ik heb dat weleens na een optreden. De meeste mensen reageren positief, maar net die ene negatieve reactie kan lang nagalmen in mijn hoofd. Deed ik iets niet goed? Moet ik iets veranderen? Ik moet leren hiermee om te gaan, accepteren dat ik veel verschillende reacties kan krijgen.

„Tegelijk weet ik: optreden maakt me gelukkig, creëren is mijn passie. Zelf op het podium staan, als toeschouwer in de zaal zitten – daar voel ik dat ik lééf.

„Het biedt tegenwicht aan een zware kant die ook in mijn DNA zit. Ik heb sombere dagen en momenten. Binnen in mij kan het soms behoorlijk donker zijn. Dat komt en het gaat; daar valt geen peil op te trekken. Het is iets om te omarmen, kennelijk hoort dit bij mij.

Sarah Lucassen (1997) is de Stadsdichter van Zwolle. Ze is student Muziektheater aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem.

„Gedichten schrijf ik zo’n beetje m’n hele leven al. Omstreeks m’n vijftiende durfde ik ze ook aan anderen te laten lezen. Optredens kwamen daarna vanzelf. Inmiddels durf ik wel te zeggen dat ik ‘spokenwordartiest’ ben, of artiest in opleiding, of hoe je het noemen wilt. Het is wie ik ben, van huis uit al. Ik ben opgevoed met taal en muziek.

‘Een jaar of twee geleden deed ik mee aan de selectie om Stadsdichter van Zwolle te worden. Ik wilde dat écht. Ik woon hier sinds m’n twintigste. Ik profileerde mezelf toen als jonge, nieuwe Zwollenaar, die een kans verdiende tegenover oudere dichters. Ik haalde het net niet, en ik dacht: nou, dan niet, their loss.

„Voor de nieuwe selectie, een jaar geleden, had ik me eerst niet opgegeven. Maar veel mensen in mijn omgeving zeiden: joh, probeer het nog een keer! Uit principe was ik dit niet van plan, maar ik dacht: ach, vooruit, wie weet? En jawel, gelukt, super – ik ben nu voor twee jaar dé Stadsdichter van Zwolle!

Lady Gaga (1986, artiestennaam van Stefani Germanotta) is een Amerikaanse zangeres, songwriter, actrice en pianiste. Met haar nummers ‘Just Dance’ en ‘Poker Face’ brak zij in 2009 internationaal door.

„Een- à tweemaal per maand ben ik ergens in de stad om eigen werk voor te dragen. Bij het nieuwjaarsconcert van de gemeente. Op het Bevrijdingsfestival. Bij een avond over burgerparticipatie. ‘Zwolle./ Met Zwolle,/ blijf ik dansen/ (..) Soms zal ze op mijn tenen staan/ Maar nooit met oordeel op zichzelf/ Zwolle vertelt mij te leren van ‘wat is’/ om aan ‘wat komen zal’ te geven.’

„Ik ben opgegroeid in Assen en Groningen. Ik kwam in Zwolle wonen voor een mbo-opleiding. In het begin dacht ik: ik ben hier tijdelijk, op een dag wil ik verhuizen naar een grotere stad. Nu denk ik: dít is mijn stad. Zwolle is thuis, vertrouwd, creatief, een warm nest. Steeds probeer ik andere woorden te vinden om mijn ‘Zwolle-gevoel’ tot uitdrukking te brengen. En dat kost me geen enkele moeite.”