Nagelaten door een onsentimentele fotograaf

Na zijn overlijden in 2018 lag een deel van het levenswerk van de Roemeense fotograaf George Nitescu voor oud vuil op zijn studiovloer. Afdrukjes van de foto’s die hij tot eind jaren zeventig had gemaakt in zijn woonplaats Baile Tusnad, een slechts 1.500 inwoners tellend plaatsje in Oost-Transsylvanië. Door zijn warmwaterbronnen en spa’s was Baile Tusnad in de jaren zestig een zeventig een drukbezocht kuuroord. Het verhaal wilde dat een herder met ernstige huiduitslag na een warmwaterbad op wonderbaarlijke wijze van zijn kwaal was genezen.

Toeristen lieten zich door George Nitescu portretteren. Ze poseerden in de bergen, voor het kuuroord of op straat samen met de herdershond van de fotograaf. Herdershonden genieten populariteit in Roemenië en de meeste stadsbewoners woonden zo klein dat voor huisdieren geen plek was.

Hond met bontmuts

De naamloze hond was een gewillig model, de anti-held In Almost Every Picture #18, het nieuwste deel in de doorlopende reeks fotoboeken van Erik Kessels, creatief directeur van communicatiebureau KesselsKramer in Amsterdam en in zijn vrije tijd fotografiepromotor. Op de tachtig portretten in het boek poseert de hond met de bontmuts van een toerist, plant hij zijn voorpoten op de schouders van een jongetje of op de knie van een vrouw, mag een dreumes op hem zitten, hurkt hij met gesloten ogen naast een volwassen lilliputter, die daardoor iets langer oogt.

In Almost Every Picture is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een hoogst curieuze boekenreeks met wereldwijd verzamelaars. Meestal gaat het om amateurfotografie met een verhaal. In het eerste, in 2001 verschenen deel stonden vakantiefoto’s van een Spaanse vrouw, gemaakt door haar echtgenoot.

Aanvankelijk waren dat warmbloedige close-ups, maar met de loop der jaren verdwijnt de vrouw steeds meer in het landschap. Deel 16 stond vol met erotische huiskamerfoto’s uit de jaren zestig van een Nijmeegs echtpaar, gemaakt op zaterdagavonden als de kinderen naar bed waren.

Kessels kocht duizenden fotoalbums op rommelmarkten. De laatste jaren moet hij het meer hebben van aangeboden albums. Al kan hij met het meeste aanbod weinig, zegt hij, „vanwege een ontbrekend narratief”. Maar na een tip over de foto’s van toeristenfotograaf George Nitescu reisde hij naar Roemenië. Na een rijkelijk besproeide lunch gaf de burgemeester van Baile Tusnad hem toestemming om de fotoverzameling van Nitescu in de plaatselijke bibliotheek te reproduceren. Het boek eindigt met een zwart-witfoto waarop de hond met zijn kop in een plas bloed ligt. Kessels: „Het beest was ziek en de fotograaf heeft hem met een pistoolschot uit zijn lijden verlost.”

In Almost Every Picture #18. Samengesteld door Erik Kessels en Valentin Vogoros. KesselsKramer, 160 blz., €25,00