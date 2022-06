Naakte ectoplasma’s en zwarte materie in Arno Schuitemakers ‘30 appearances’

Er heerst een volledige duisternis als 30 appearances out of darkness van Arno Schuitemaker begint, zonder visueel of ruimtelijk houvast. Alleen de soundscape van Jan Strootman klinkt, een dreigende, holle zoem zonder ritme of melodie. Pas na een paar minuten verlicht een dunne, witte lichtbundel van bovenaf de vloer, waarop eerst een schaduw, dan een danser zichtbaar wordt. Traag als een butohdanser beweegt hij, het gewicht van de ene naar de andere voet verplaatsend, met armen die vrij de torsies en buigingen van het lichaam volgen. Een clubber in slow motion.

In het eerste deel van de choreografie verschijnen en verdwijnen zo acht dansers vanachter de zwarte gordijnstroken die als zuilen uit de nok hangen. Soms als bleke, naakte ectoplasma’s, dan weer als ‘zwarte materie’, slechts aangegeven door het dunne lijntje licht dat hun lichaamscontour volgt. Telkens verandert de belichting (het voortdurend desoriënterende ontwerp is Jean Kalman) met blikkerende tl-buizen en divergerende en convergerende lichtbundels.

30 appearances out of darkness van Arno Schuitemaker met een lichtontwerp van Jean Kalman. Foto Bart Grietens

Voortstuwing

Als de ‘zuilen’ zijn ingestort, versnelt de beweging en wordt het licht warmer en voller. Zang en ritme dringen door in Strootmans compositie, de dansers, nu gekleed in sportbroeken, synchroniseren hun bewegingen. Heel geleidelijk ontwikkelt hun dans, met dezelfde bewegingen, naar een rave, van donker naar licht, verbondenheid, hoop.

Zoals altijd bouwt Schuitemaker zijn choreografie secuur op, zodat de toeschouwer de ontwikkeling even precies kan volgen. Dit keer ontbreekt, door opnieuw té lang uitsmeren (dramaturg Guy Cools is er dol op), een gevoel van voortstuwing, zeker in het eerste deel, waardoor verveling op de loer ligt. Als Schuitemaker in deel twee zijn fascinatie voor de rave vol uitspeelt, is 30 appearances sterker. Desondanks ontstaat langzaamaan de indruk dat Schuitemaker niet echt groeit als maker en zichzelf nu al herhaalt, waarbij het programmaboekje uitsluitsel moet bieden over de diepere bedoelingen achter de impressies uit het clubleven.