Koning krijgt 4,5 miljoen euro subsidie voor beheer Kroondomein

De komende vijf jaar krijgt koning Willem-Alexander zo’n 4,5 miljoen euro subsidie voor het beheren van Kroondomein Het Loo in Gelderland. Dat schrijft minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) maandag aan de Tweede Kamer. In de afgelopen jaren oogstte de subsidieregeling voor Het Loo veel kritiek, omdat de koning een gedeelte van het gebied elk najaar drie maanden afsloot, terwijl: andere gebieden die subsidie krijgen voor natuurbeheer moeten wel het hele jaar open blijven.

In het najaar jaagt onder andere de koninklijke familie op zo’n 3.400 hectare van Het Loo. De meest recente aanvraag gaat als reactie op de kritiek alleen over het beheer van de overige 2.900 hectare van het Kroondomein. In 2016 kende de provincie Gelderland de koning zo’n 4,7 miljoen euro toe, verdeeld over een periode van zes jaar.

De stijging van het subsidiebedrag ten opzichte van de grootte van het te beheren natuurgebied, heeft volgens minister Van der Wal ermee te maken dat de afgesproken vergoedingen voor de typen natuur die in Het Loo voorkomen, zijn toegenomen. Omdat Gelderland sommige delen van het Kroondomein nu „anders heeft begrensd” dan in het natuurplan dat in 2016 gold, heeft de koning natuur- en landschapstypen opgegeven „die een hoger tarief kennen”. Ook is de vergoeding voor natuurbeheer landelijk van 75 naar 84 procent van de kosten gestegen, schrijft de minister.

Lees ook dit artikel: Koning blijft Kroondomein Het Loo sluiten, maar nu zonder subsidie