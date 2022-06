Kim Putters wordt nieuwe voorzitter van SER

Voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat meldt een goed ingevoerde bron aan NRC na berichtgeving van RTL Nieuws. Putters’ voorganger Mariëtte Hamer stopte in maart. Haar positie bleef meer dan twee maanden onvervuld.

Putters heeft de unanieme steun van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen binnen de SER, schrijft RTL Nieuws. Ook de elf kroonleden in de Raad zouden de voordracht goedkeuren. Putters is lid van de PvdA, net als zijn voorganger. Eerder was hij lid van de Eerste Kamer. Hij is bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mariëtte Hamer was zeven jaar voorzitter van de SER voordat ze in maart stopte. Een voorzitterstermijn duurt bij de SER twee jaar, maar kan worden verlengd als de voorzitter dat wil en de kroonleden en werkgevers- en werknemersorganisaties het steunen. Hamer wilde doorgaan, maar, zo bevestigden drie ingewijden eerder aan NRC, kreeg te horen dat ze geen kans zou maken.

